لابيد وأردوغان يتبادلان الحديث والتهنئة عقب إعادة التمثيل الدبلوماسي إلى سابق عهده

اعتبر كل من لابيد واردوغان التطور الأخير على أنه بمثابة مدماك إضافي في عملية تعزيز العلاقات التي ستولد انجازات

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مساء اليوم الأربعاء، حديثا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تبادل خلاله الزعيمان الثناء على النهوض بالعلاقات بين البلدين مؤخرًا، عقب استئناف الحوار على أعلى مستوى وتبادل الزيارات بين وزيري خارجية البلدين.

كما أشاد الزعيمان بقرار العودة إلى التمثيل الدبلوماسي الكامل وإعادة السفراء والقناصل العامين إلى إسرائيل وتركيا.

واعتبر كل من لابيد واردوغان التطور الأخير على أنه بمثابة مدماك إضافي في عملية تعزيز العلاقات التي ستؤدي حتمًا إلى العديد من الإنجازات، مع التركيز على مجالات الاقتصاد والسياحة، كما سينعكس ذلك في تجديد رحلات الطيران الإسرائيلية إلى تركيا واجتماع اللجنة الاقتصادية المعنية بإسرائيل خلال شهر أيلول/سبتمبر القادم.

وأكد القادة على الأهمية الكبرى لإسرائيل وتركيا في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وأصدر رئيس الحكومة لابيد بيانا في وقت سابق من يوم الأربعاء جاء فيه أن: "إستئناف العلاقات مع تركيا يشكل ذخرا هاما بالنسبة للاستقرار الاقليمي وبشرى اقتصادية هامة جدا بالنسبة لمواطني إسرائيل. سنواصل العمل على تعزيز مكانة إسرائيل في العالم".

وذكر البيان انه بعد "الاتفاقيات التي تحققت خلال زيارة رئيس الحكومة يائير لابيد إلى أنقرة ولقائه مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو, ولاحقا الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الوزراء والرئيس التركي أردوغان وعلى ضوء التطورات الإيجابية التي وقعت في العلاقات بين البلدين على مدار العام الأخير - قرر البلدان العودة إلى تمثيل دبلوماسي كامل".