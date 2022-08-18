مقتل شاب فلسطيني وعشرات المصابين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية في محيط قبر يوسف بمدخل نابلس

ويشهد مجمع قبر يوسف الخاضع للسيطرة الفلسطينية منذ عام 2000 اشتباكات مسلحة بين الزوار اليهود والفلسطينيين

في مواجهات اندلعت في ساعات مبكرة من فجر اليوم الخميس بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي على خلفية وصول حافلات تقل مصلين يهود إلى محيط قبر يوسف لأول مرة بعد مقتل قائد كتيبة في نفس المكان قبل شهر ونصف، تم الإعلان عن مقتل فلسطيني شاب 18 عاما من مخيم بلاطة يدعى وسيم خليفة.

ويفيد الجيش الإسرائيلي بقيام قناص من وحدة جولاني بتحييد مسلح أطلق النار باتجاه القوات التي رافقت المصلين في حوض قبر يوسف. ولم تقع إصابات في الجانب الإسرائيلي باستثناء تعرض الحافلة للضرر بسبب إلقاء الحجارة. أما في الجانب الفلسطيني فقد تم الإبلاغ عن 30 إصابة بينهم ثلاثة بحالة خطيرة.

ويشهد مجمع قبر يوسف الخاضع للسيطرة الفلسطينية منذ عام 2000 اشتباكات مسلحة بين الزوار اليهود والفلسطينيين، في الأشهر الأخيرة. إذ يتفقد المكان بشكل متكرر، مجموعات من المصلين، بحماية القوات الإسرائيلية، ولكن في الآونة الأخيرة أيضًا أقدم بعض الفلسطينيين على تخريب المجمع وإعمال الضرر فيه.