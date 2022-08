تقرير: الجيش الاسرائيلي يداهم مكاتب منظمات فلسطينية غير حكومية في رام الله بالضفة الغربية

أفادت أنباء بقيام قوات الأمن الإسرائيلية الخميس، بمداهمة مكاتب عدد من المنظمات غير الحكومية فى رام الله، مقر السلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية.

وبحسب بيان منظمة "الحق"، وهي منظمة حقوقية فلسطينية مستقلة مقرها رام الله، فقد داهمت القوات الإسرائيلية مكتبها في ساعة مبكرة من الصباح و "صادرت بعض المتعلقات وأغلقت المدخل الرئيسي بلوحة حديدية تاركة وراءها أمرا عسكريا يعلنها منظمة غير قانونية. "

وأفاد البيان الصادرعن "الحق" إن مكاتب منظمات غير حكومية فلسطينية أخرى مثل "الضمير" و"مركز بيسان للأبحاث والتنمية" و"اتحاد لجان المرأة الفلسطينية" قد تعرضت بدورها للاقتحام.

في العام الماضي، صنفت إسرائيل ست مجموعات حقوقية فلسطينية بارزة وحركات المجتمع المدني بأنها "منظمات إرهابية" مما أثار انتقادات لانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان. وأصرت الحكومة الإسرائيلية على أن المنظمات المدرجة على القائمة السوداء هي واجهات للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتي تعتبر أيضًا جماعة إرهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.