تقرير: الجيش الاسرائيلي يداهم مكاتب منظمات فلسطينية غير حكومية في رام الله بالضفة الغربية

صادر الجيش بعض المتعلقات وأغلق المدخل الرئيسي بلوحة حديدية تاركاً وراءه أمرا عسكريا يعلنها منظمة غير قانونية

أفادت أنباء بقيام قوات الأمن الإسرائيلية الخميس، بمداهمة مكاتب عدد من المنظمات غير الحكومية فى رام الله، مقر السلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية.

وبحسب بيان منظمة "الحق"، وهي منظمة حقوقية فلسطينية مستقلة مقرها رام الله، فقد داهمت القوات الإسرائيلية مكتبها في ساعة مبكرة من الصباح و "صادرت بعض المتعلقات وأغلقت المدخل الرئيسي بلوحة حديدية تاركة وراءها أمرا عسكريا يعلنها منظمة غير قانونية. "

وأفاد البيان الصادرعن "الحق" إن مكاتب منظمات غير حكومية فلسطينية أخرى مثل "الضمير" و"مركز بيسان للأبحاث والتنمية" و"اتحاد لجان المرأة الفلسطينية" قد تعرضت بدورها للاقتحام.

في العام الماضي، صنفت إسرائيل ست مجموعات حقوقية فلسطينية بارزة وحركات المجتمع المدني بأنها "منظمات إرهابية" مما أثار انتقادات لانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان. وأصرت الحكومة الإسرائيلية على أن المنظمات المدرجة على القائمة السوداء هي واجهات للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والتي تعتبر أيضًا جماعة إرهابية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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من جهتها، قالت وزارة القضاء الإسرائيلية، في بيان إن هذه المنظمات “مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وإنها حصلت بين عامي 2014 و2021 على أكثر من 200 مليون يورو من عدة دول أوروبية، وأن عشرات المسؤولين في هذه المؤسسات مرتبطون بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بطرق مختلفة، حتى أن بعضهم كان متورطاً في قتل الإسرائيلية رينا شنراف، ومع ذلك، الحكومات المتلاحقة تجاهلت لسنوات هذه الوقائع”