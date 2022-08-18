لأول مرة بتاريخ الموساد الإسرائيلي: تعيين امرأتين في منصبين مهمين الأولى رئيسة الجهاز المختص بإيران ورئيسة مديرية المخابرات

رئيس الموساد "منذ اللحظة التي يدخلون فيها أبواب التنظيم، يتم اعتماد المساواة الكاملة بين النساء والرجال"

أعلن الموساد الخميس عن دخول أ إلى منصبها الجديد رئيسة لمديرية المخابرات بالتنظيم (موازي لرئيس جهاز الاستخبارات العسكرية)، وهو تعيين يحصل لأول مرة بتاريخ الموساد.

نشأت أ في صفوف الموساد وعملت في قلب العمل الاستخباراتي لنحو 20 عامًا. وعملياً، فإن رئيس مديرية المخابرات مكلف بتشكيل صورة استخباراتية استراتيجية على المستوى الوطني في سلسلة من القضايا، منها: النووي الإيراني، والإرهاب العالمي، والتطبيع مع العالم العربي. كما أنها مسؤولة عن الاستخبارات في جميع عمليات الموساد وتدير عدة مئات من الموظفين في مهن جمع المعلومات والتحليل والبحث.

تعتبر المعلومات الاستخباراتية في المؤسسة، والتي تدار حاليًا بطريقة غير مسبوقة من قبل امرأتين، أ ونائبتها هـ ، أحد الركائز الأساسية ومحركات النمو في المنظمة.

أ التي تم تعيينها مؤخرًا، تنضم إلى سيدة أخرى سنشير إليها بالحرف ك، التي تشغل منصب رئيسة الجهاز المختص بإيران، وهو مجال النشاط الرئيسي للمنظمة. رئيس الجهاز المختص بإيران مسؤول عن استراتيجية الموساد في التعامل مع التهديد الإيراني بجميع أشكاله وهو مسؤول عن قيادة الحملة المشتركة للعمليات والتكنولوجيا والاستخبارات في الموساد جنباً إلى جنب مع الجيش الإسرائيلي وجميع الفروع الأمنية.

ك التي نشأت أيضًا على العمل الاستخباراتي، تشغل حاليًا أحد أعلى المناصب وأكثرها أهمية وتأثيراً في المؤسسة.

وعقب رئيس الموساد، دافيد برنيع، على التعيينات غير المسبوقة بالقول إنه "منذ اللحظة التي يدخلون فيها أبواب التنظيم، يتم اعتماد المساواة الكاملة بين النساء والرجال. وتخدم العديد من النساء في جميع المناصب العملياتية، كمقاتلات وكمسؤولات عن العملاء، ويتم دمجهن في لب العمل التشغيلي والاستخباراتي ويثبتن موهبتهن وقيامهن بعملهن باحتراف. إن باب التقدم إلى أعلى مستويات القيادة مفتوح لكل من النساء والرجال وفقًا لمدى ملاءمتهم ومهاراتهم ".

وأشار برنيع أيضًا إلى أنه "من المهم بالنسبة للموساد كجهاز أمني يقف في طليعة الجهود المبذولة من أجل أمن الدولة، أن ينقل رسالة إلى النساء حول النطاق اللامحدود للإمكانيات المتاحة لهن في المنظمة، و أن يكون قدوة للمنظمات الأمنية الأخرى فيما يتعلق بإدماج المرأة في المناصب الرئيسية ".