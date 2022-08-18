مصادر خاصة لـ i24news: "سرايا القدس خارج غرفة العمليات المشتركة احتجاجا على 'غدر' حماس"

ووصفتها أنها مجرد "مزهرية" لا قيمة لها في وقت تفرض فيه حماس رأيها على المجموعات العسكرية الأخرى بداخلها

بالرغم من الحديث العلني لقادة حركتي الجهاد الإسلامي وحماس عن علاقة قوة تربطهما والتنسيق الميداني والسياسي، إلا أن الحركة التي تعتبر نفسها أنها من تقود خط المقاومة حالياً تشعر بما يمكن أن يسمى "الغدر"، من قبل الحركة التي تبسط سيطرتها على قطاع غزة، وذلك على خلفية تخليها عن الجهاد الإسلامي في جولة القتال الأخيرة التي عرفت باسم "مطلع الفجر"إعلاميا و"الفجر الصادق" على لسان الناطق العسكري للجيش الإسرائيلي.

مصادر فلسطينية مطلعة قالت لمراسل i24news "إن حركة الجهاد الإسلامي أبلغت حماس بعد جولة القتال الأخيرة فوراً أنها خارج غرفة العمليات المشتركة ووصفتها أنها مجرد "مزهرية" لا قيمة لها في وقت تفرض فيه حماس رأيها على المجموعات العسكرية الأخرى بداخلها، وهي مجموعات صغيرة، وتحدد مصير أي جولة كيفما تريد".

المصادر قالت إن الجهاد الإسلامي فوجئ من حجم التهويل الإعلامي الذي قادته حماس ضدها عبر نشطاء التواصل الاجتماعي التابعين لمكاتب إعلامية تتبع لحماس بشكل مباشر وتشويه صورة الحركة والتدقيق بشكل أكبر بأن صواريخ الجهاد كانت تسقط على السكان في القطاع، خلال الجولة الأخيرة ما تسبب بسقوط ضحايا".

أحد نشطاء حماس الإعلاميين والمصور الخاص بمكتبها الإعلامي في شمال قطاع غزة، سارع في يوم سقوط صاروخ محلي على جباليا تسبب بمقتل 7 فلسطينيين بينهم 5 أطفال، إلى اتهام الجهاد بالتسبب بإطلاق الصاروخ ونشر ذلك عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يقوم بحذفها بعد دقائق. لكن سرعان ما لاقى منشوره صدى، ما دفع هذا الناشط إلى الإدعاء أن حساباته اخترقت، لكن في حقيقة الأمر طالبت الجهاد من حماس وقف تصرفات عناصرها والتي وصفتها مشينة بحق المقاومة.

وقدم الجهاز الأمني لسرايا القدس الذراع العسكري للجهاد الإسلامي تعميمات داخلية مسربة لحماس أمام المستوى السياسي للجهاد حول طريقة التعامل مع الجولة والعمل على تشويه الجهاد وصورته، وأخرى تتعلق بأسباب عدم المشاركة في جولة القتال، ولإظهار حجم الجهاد الإسلامي أمام السكان في القطاع، إلى جانب إظهار مدى فشل زياد النخالة في قيادة جولة بدون حماس.

وما زاد الطين بلة خلال الجولة الأخيرة، أن حماس طلبت تقديم المساعدة لقيادات من الجهاد بتوفير الأمن لهم ووضعهم في مكان آمن بسبب الاغتيالات، إلا أن تلك القيادات فوجئت بإدخال حماس ممثلاً عن الوفد الأمني المصري قدم عبر معبر إيرز بشكل مفاجئ، ودخل فوراً إلى مكان قيادات الجهاد الذي نقلوا إليه، ووضعوا قيادة الحركة في موقف محرج لم تكن تتوقعه. وتعالت بعض الأصوات بين قيادة الجهاد وحماس على إثر ذلك، ومارست حماس ضغوطاً كبيرة على الجهاد في تلك اللحظة.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس قد وجه رسالة لحماس عبر المصريين أوضح من خلالها أن نطاق المعركة والعمليات سيعتمد على رد الجهاد الإسلامي"وتابع" عمليات الجيش ستتركز ضد الجهاد الإسلامي" وأن أي رد لحماس سيؤدي الى تصعيد".

ومع تدهور العلاقات وانسحاب سرايا القدس من غرفة العمليات المشتركة، ورغم الحديث الهاتفي بين زياد النخالة قائد الجهاد الإسلامي، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، عن اجتماع مرتقب بين قيادتي الحركتين، إلا أن هناك قرارا يجري اتخاذه لمقاطعة أي اجتماعات للقيادة المشتركة بين الحركتين في غزة على هذه الخلفية.

وما أدى إلى تدهور الأوضاع أكثر هو ما جرى، فجر الأربعاء، في شمال غرب قطاع غزة بعد أن أوقفت مجموعة مسلحة من حماس، خلية من الوحدة الصاروخية للجهاد الإسلامي ومصادرة الصواريخ التي كانت في طريقها إلى مرابض الحركة، وسحب بطاقاتهم واحتجازهم لنحو ساعة ونصف قبل تدخل القيادات العليا، والاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق بما جرى.