رئيس الأركان الإسرائيلي: "خلال حملة 'مطلع الفجر' – إسرائيل هاجمت دولة ثالثة"

"إن لم تنخرط قواتنا بهجوم، فإنها عندئذ ستنخرط في الدفاع. هذه مهمة معقدة للغاية يجب ألا نأخذها كأمر مسلم به"

قال رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، اليوم الخميس، إن #إسرائيل قامت خلال إن عملية "الفجر الصادق" التي استهدفت البنية التحتية للجهاد الإسلامي في قطاع غزة، بضرب دولة ثالثة، مشيرا إلى أنه "لا يوجد جيش في العالم يتعامل مع ستة ساحات حربية في نفس الوقت".

وبحسب النشر في "يسرائيل هيوم" أضاف كوخافي في مؤتمر دعا إليه مركز الحكم المحلي، "في نهاية الأسبوع قبل عشرة أيام، 55 ساعة من النشاط العسكري المشتمل على اعتقالات في الضفة الغربية وفي نفس الوقت قمنا بتنفيذ هجوم في دولة ثالثة. إن لم تنخرط قواتنا بهجوم، فإنها عندئذ ستنخرط في الدفاع. هذه مهمة معقدة للغاية يجب ألا نأخذها كأمر مسلم به."

وأشار كوخافي إلى القدرات غير الاعتيادية التي يتحلى بها الجيش الإسرائيلي "لا يوجد جيش في العالم يتعامل مع ستة ساحات حربية في نفس الوقت". "وهي ست ساحات كلها تستدعي نشاطا عملياتيا وهجوميا - لا يوجد جيش كهذا. نحن دائمًا نخوض الحروب في هذا الشأن. معظم الجيوش لا تقاتل، الجيش الإسرائيلي هو واحد من القلائل في العالم التي تقاتل كل ليلة."

ولفت كوخافي إلى أمر خصوصي ينفرد فيه الجيش الإسرائيلي وهو أنه جيش إلزامي، الخدمة فيه تمتد لفترة طويلة، يجمع بين الرجال والنساء في دولة ديمقراطية. كل هذه هي تحديات ثقيلة الوزن لأن الجنود يافعون. الكثير من الجنود يتحولون إلى الخدمة الدائمة فيه. الجيش الإسرائيلي لا يخلو من مشاكل، هنالك فجوات تتطلب تحسينًا".

وأشاد كوخافي بجهاز التعليم الذي يعمل على تعزيز الدافع للإلتحاق بالوحدات القتالية وسط الطلاب لا سيما في السنوات الأخيرة. لقد تجاوزنا عتبة الـ 70 بالمائة".