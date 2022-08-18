"الجميع في تل أبيب لهم حقوق ويستحقون العلاج والعناية"

افتتحت بلدية تل أبيب - يافا هذا الأسبوع ملجأ "هاجاغون" وهو ملجأ جديد للمشردين في تل أبيب يحمل اسم الحاخام يحيئيل أكشتاين. اتم إنشاء الملجأ بالشراكة مع منظمة "لاسوفا" غير الربحية ومؤسسة تل أبيب، تم تمويله جزئيًا من قبل الزمالة الدولية للمسيحيين واليهود، التي أسسها إيكشتاين.

Guy Yechiely رئيس بلدية تل أبيب - يافا رون حولداي في افتتاح هاجاغون ، ملجأ جديد للمشردين في تل أبيب

وقال رئيس بلدية تل ابيب- يافا رون حولدائي في افتتاح الملجأ إنه من المهم أن يكون الملجأ "أكثر من مجرد أسرة وبيت ليوفر أيضًا مساحات مختلفة للاسترخاء والإثراء ومشاهدة التلفزيون وقراءة الكتب والقيام بأنشطة جماعية".

وتهدف البلدية من بناء هذا الملجأ، الى "توفير منزل لمدمني المخدرات الذين يعيشون في الشوارع مع الحفاظ على إحساسهم بالكرامة".

وتم بناء هاجاغون (الملجأ باللغة العبرية) بدلًا من ملجأ للمشردين كانت قد هدمته البلدية منذ حوالي ثلاث سنوات لبناء مبنى سكني جديد.