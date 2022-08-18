الجيش الإسرائيلي داهم مكاتب منظمات اجتماعية فلسطينية وأغلقها

في نهاية عمليات التفتيش، تم إغلاق المكاتب وإصدار أوامر الإغلاق.

داهمت قوات الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية، سبعة مكاتب تابعة لمنظمات فلسطينية في رام الله، "متهمة بصلتها بمنظمة "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي تعرفها اسرائيل على انها "ارهابية".

وبمساعدة قوى الأمن، تمت مصادرة مئات الوثائق والأجهزة الإلكترونية من مكاتب المنظمات ومنها "الحق" و "اتحاد اللجان النسائية" و "الحركة العالمية لحماية الطفل - فرع فلسطين". وفي نهاية عمليات التفتيش، تم إغلاق المكاتب وإصدار أوامر الإغلاق.

وقالت وزارة الدفاع ان "كل هذه المنظمات تعمل تحت غطاء تنظيم الجبهة الشعبية ورسالتها في مناطق الضفة الغربية وفي الخارج" كما انها "تعمل تحت ستار القيام بأنشطة إنسانية على تعزيز التنظيم وتجنيد النشطاء، وكذلك المساعدة في جمع الأموال لصالح التنظيم باستخدام مجموعة متنوعة من أساليب التزوير والخداع .

المنظمات الخمس تخضع لسيطرة الجبهة الشعبية وتوظف نشطاء الجبهة الشعبية في المناصب الإدارية والميدانية وتعمل على إخفاء وجودهم خوفا من الأجهزة الأمنية في إسرائيل وفي الدول التي تجمع فيها المنظمات التبرعات لأنشطتهم ".

ورافقت مداهمة رام الله الليلة الماضية، التي تعتبر العاصمة التجارية والإدارية للسلطة الفلسطينية، اشتباكات عنيفة شملت إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على القوات، وحتى إطلاق النار عليها حتى ساعات الصباح.