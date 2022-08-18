شاب إسرائيلي قتل طعنا حتى الموت في كندا

وصلت خدمات الإنقاذ في وقت قصير، لكنه توفي في النهاية متأثرا بجراحه في المنزل

قُتل مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 38 عامًا يُدعى سفياتوسلاف أولينشينكو حتى الموت يوم السبت في مدينة إدمونتون، إحدى ضواحي كندا.

المتهم في جريمة القتل هو فيكتور شيلغا، وهو مواطن إسرائيلي ايضًا. وعلى ما يبدو أن القاتل والمقتول يعيشان في كندا، وقالت الشرطة المحلية ان الاثنين كانا يعرفان بعضهما البعض، لكن ظروف القتل لا تزال غير واضحة.

واستجاب ضباط الشرطة المحلية يوم السبت، حوالي الساعة 9:00 مساءً، لمكالمة حول رجل بحاجة إلى مساعدة طبية في منزل وقدموا الإسعافات الأولية إلى أولينشينكو.

ووصلت خدمات الإنقاذ في وقت قصير، لكنه توفي في النهاية متأثرا بجراحه في المنزل، وألقت الشرطة القبض على شيلجا بعد وصول نتائج التشريح للمتوفى يوم الثلاثاء، والتي حددت مقتله طعنا.

طلبت عائلة المتوفى دفنه في كندا وعدم السفر جواً ليدفن في إسرائيل. وذكرت وزارة الخارجية أنها "على معرفة بمقتل مواطن إسرائيلي في كندا والقنصلية في تورنتو ترافق الأسرة في أوقاتهم الصعبة".