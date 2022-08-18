إسرائيل / أييليت شاكيد: لن نتحد مع سموتريتش، لقد تخطى العديد من الخطوط في العام المنصرم

شاكيد:" سموتريش نشر إعلانات وكأن يدي ملطخة بالدماء و وصفني بممول إرهابي. هذا تجاوز الحد".

قالت رئيسة حزب "الروح الصهيونية" وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، اليوم الخميس ، إنها لا تنوي الترشح في نفس القائمة مع بتسلئيل سموتريتش والحزب"الصهيونية الدينية"، "لن نتحد مع سموتريتش. لقد تجاوز العديد من الخطوط في العام المنصرم، ودعا إلى عدم السماح لي ولأصدقائي بالدخول إلى المعابد اليهودية. ونشر إعلانات وكأن يدي ملطخة بالدماء و وصفني بممول إرهابي. هذا تجاوز الحد ".

ومن جهتها علمت القناة الإسرائيلية(7) أن شاكيد التقت في الأيام الأخيرة برئيس بلدية جفعات شموئيل يوسي برودني الذي سيقود حزب"هبايت هيهودي" في الانتخابات المقبلة. وشاكيد على استعداد لتقديم برودني في المركز الثالث في قائمة الحزب.

وفي السياق قال حزب "هبايت هيهودي" "نحن سعداء لأن الجميع يريد أن يكون في حزب هبايت هيهودي وأن الاهتمام بنا وصل إلى مستوى قياسي. وأي إحاطة من نوع أو آخر تكون فقط لتقدير أولئك الذين اختاروا الحزب، وسيخوض الحزب انتخابات الكنيست بشكل مستقل"