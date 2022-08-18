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مسؤولو حزب الليكود ينتقدون نتنياهو لعدم وجود نساء في قائمة انتخابات الكنيست

i24news

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رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو في حفل الترحيب بالرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب في 13 يوليو 2022 ، في أول زيارة رسمية له إلى إسرائيل منذ أن أصبح رئيسًا للولايات المتحدة.
Noam Revkin Fenton/Flash90رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو في حفل الترحيب بالرئيس الأمريكي جو بايدن في مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب في 13 يوليو 2022 ، في أول زيارة رسمية له إلى إسرائيل منذ أن أصبح رئيسًا للولايات المتحدة.

قيادة الليكود تشعر بخيبة أمل لأن مقعدين فقط من المراكز العشرين الأولى في قائمة الحزب من نصيب النساء

أصدر مسؤولو حزب الليكود الإسرائيلي، الذي يمثل اليمين، خطابًا مفتوحًا يطلبون من رئيسهم بنيامين نتنياهو السماح بمزيد من المقاعد للنساء في قائمة الحزب، التي تشكلت بعد الانتخابات التمهيدية الأسبوع الماضي.

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وفي رسالتهم، أعرب المسؤولون في الليكود عن "خيبة أملهم" لأن اثنين فقط من المراكز العشرين الأولى على قائمة الليكود من نصيب النساء.

يمكن لنتنياهو، الذي يتمتع بسلطة تحصين عدة أشخاص إلى القائمة الانتخابية، أن يضم نظريًا العديد من النساء الأخريات. 

وأشارت الرسالة إلى أن الأحزاب الأخرى اتخذت "القرار الاستراتيجي" بالسعي إلى تمثيل نسوي بنسبة 50 في المائة في قوائمها، محذرة من أن فشل الليكود في بذل جهد مماثل سيُستخدم "كورقة ضده في الانتخابات المقبلة".

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