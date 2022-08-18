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النيابة العامة المصرية تكشف عن سبب اندلاع الحريق في كنيسة أبو سيفين

i24news

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صورة توضح الأضرار التي لحقت بكنيسة أبو سيفين الواقعة في حي إمبابة المكتظ بالسكان غرب نهر النيل ، جزء من محافظة الجيزة ، في 14 أغسطس 2022 ، بعد مقتل أكثر من 40 شخصًا في حريق شب بكنيسة مسيحية قبطية. خلال قداس الأحد.
Khaled DESOUKI / AFPصورة توضح الأضرار التي لحقت بكنيسة أبو سيفين الواقعة في حي إمبابة المكتظ بالسكان غرب نهر النيل ، جزء من محافظة الجيزة ، في 14 أغسطس 2022 ، بعد مقتل أكثر من 40 شخصًا في حريق شب بكنيسة مسيحية قبطية. خلال قداس الأحد.

أكدت التحقيقات أن أحدًا لم يتعمد بقصد إحداث الحريق.

ذكرت النيابة العامة المصرية، بأن التحقيقات كشفت أن سبب الحادث هو اشتعال مولد كهربائي، داخل الكنيسة بعد تشغيله لانقطاع التيار بها بالتزامن مع عودة التيار؛ لخلل بالتوصيلات الكهربائية الخارجة من المولد، والتي تم تركيبُها منذ 5 سنوات.

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مما أسفر عن نشوب الحريق، وامتداد ألسنته من الطابق الذي فيه المولد إلى طابق آخر، وكذلك أكدت التحقيقات أن أحدًا لم يتعمد بقصد إحداث الحريق.

وكانت النيابة العامة، بحسب موقع القاهرة 24، تيقنت من هذه النتيجة من اتساق الأدلة القولية في التحقيقات مع الأدلة الفنية فيها، حيث سألت النيابة العامة 33 شاهدًا من بينهم ستة عشر مصابًا منهم مَن أكد اندلاع الحريق بعد تشغيل المولد لانقطاع التيار الكهربائي بالكنيسة.

كما أكدت تحريات الشرطة أن أحدًا لم يتسبب عمدًا في سوء حالة التوصيلات والمولد، أو إحداث الحريق، الأمر الذي انتهت معه النيابة العامة إلى حفظ التحقيقات. شار أن الحريق أسفر عن وفاة 42 شخصا بينهم 14 طفلا.

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