الولايات المتحدة "قلقه" من إغلاق إسرائيل لمقار منظمات فلسطينية

الخارجية الامريكية: نعبر عن قلقنا من إغلاق القوات الإسرائيلية مقار منظمات غير حكومية فلسطينية.

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من إغلاق القوات الإسرائيلية مقار منظمات غير حكومية فلسطينية، مشيرة إلى أن إسرائيل ستقدم مزيدا من المعلومات عن سبب الإغلاق.

وأصدرت الخارجية الأمريكية بيانا، مساء الخميس جاء فيه، نعبر عن قلقنا من إغلاق القوات الإسرائيلية مقار منظمات غير حكومية فلسطينية.

وقالت إننا تواصلنا مع الحكومة الإسرائيلية للحصول على مزيد من المعلومات عن سبب إغلاق مقار هذه المنظمات، مشيرة إلى أن إسرائيل أكدت للولايات المتحدة أنها ستقدم لها مزيدا من المعلومات عن سبب الإغلاق.

جاء ذلك بعد ان صادق وزير الأمن بيني غانتس على قرار من أكتوبر 2021 لتصنيف المنظمات على أنها "منظمات إرهابية" مرتبطة بالجبهة الشعبية، وتضم القائمة: اتحاد لجان المرأة العربية؛ ؛ مركز بيسان للبحوث والإنماء؛ الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، التي تمثل أسرى أمنيين فلسطينيين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

وداهمت القوات الإسرائيلية في ساعات فجر الخميس مكاتب منظمات حقوقية فلسطينية في مدينة رام الله كانت قد صنفتها على أنها "منظمات إرهابية"، وقامت بإغلاق أبواب المداخل وتركت إخطارات تعلن إغلاقها.