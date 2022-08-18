تقرير: سلطنة عمان ترفض فتح الأجواء أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية

من غير الممكن الاستفادة من فتح المجال الجوي السعودي أمام الطائرات الإسرائيلية من أجل تقصير المسافة

ذكر تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الخميس، أن" سلطنة عمان رفضت السماح للرحلات الجوية الإسرائيلية بالمرور في مجالها الجوي، معترفة بالضغط الإيراني المكثف"، وأضاف التقرير أن "معنى هذا الأمر حتى الساعة هو أنّه من غير الممكن الاستفادة من فتح المجال الجوي السعودي أمام الطائرات الإسرائيلية من أجل تقصير المسافة في الطيران إلى الشرق الأقصى".

يشار إلى أنّه في وقتٍ سابقٍ اليوم، بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصالاً ونظيره العماني بدر البوسعيدي في اتصال هاتفي "العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والعالم، ومفاوضات فيينا النووية".

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي صرّح، في أيّار/مايو الفائت، بأنّ مواقف إيران وسلطنة عمان "متناسقة بصورة ملحوظة في الكثير من القضايا"، مشيراً إلى أنّ "العلاقات الطيبة بين إيران وعمان تعزز التعاون الإقليمي".

يذكر أنّ صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، ذكرت، أمس الأربعاء، أنّها "تلقّت تأكيداتٍ داخلية، بالسماح لجنود قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتحليق فوق السعودية".

وكانت هيئة الطيران المدني السعودية، أعلنت في تموز/يوليو المنصرم، أنها قررت "فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوّية" التي تستوفي متطلّبات عبور أجواء البلاد.

وكان الأمل في أن تفتح عُمان مجالها الجوي سيكون إجراءً شكليًا بعد الخطوة السعودية، مما يقلل بشكل كبير من وقت السفر إلى وجهات في الشرق الأقصى مثل الهند وتايلاند والصين. كان على الرحلات الجوية من تل أبيب إلى آسيا في السابق تجنب شبه الجزيرة العربية، مضيفة ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات من وقت السفر.

قال الباحث في معهد دراسات الأمن القومي الدكتور يوئيل غوزانسكي لصحيفة "يسرائيل هيوم" : "في الآونة الأخيرة، زادت إيران بشكل كبير من ضغطها وتهديداتها على دول الخليج حتى لا تنفذ إجراءات التطبيع مع إسرائيل"

وقالت دينا بن تل ، في حديث للصحفيين ، إن الشركة تلقت بالفعل الموافقة على التحليق فوق المملكة العربية السعودية. ومع ذلك، يجب على الشركة أيضًا المرور فوق عُمان لتجنب إيران وتوفير الوقت للرحلات إلى الدول الآسيوية.