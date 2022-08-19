الانتخابات الاسرائيلية: غانتس يزداد قوة بعد انضمام آيزنكوت قوة ولابيد يحافظ على قوته

رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت زاد الحزب الذي يقوده بيني غانتس وجدعون ساعر قوة تساوي مقعدين.

ما زال هناك 74 يوما على موعد الانتخابات الاسرائيلية، لكن بحسب استطلاع اجرته صحيفة معاريف، لا يوجد حسم حتى الآن بين الكتل القائمة والتحالفات.

وعليه ما زالت كتلة نتنياهو لا تصل إلى العدد المتوقع وهو 61 مقعدًا، لكن في نفس الوقت كتلة خصومه لا تقترب أيضًا من العدد المطلوب. وبحسب الاستطلاع الذي أجراه مناحيم لازار، مدير معهد "بانيل بوليتيكس"، فإن رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت زاد الحزب الذي يقوده بيني غانتس وجدعون ساعر قوة تساوي مقعدين.

كما تظهر بيانات الاستطلاع أن انقسام القائمة الصهيونية الدينية يعود بالفائدة على "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتامار بن جابر الذي حصل على 7 نواب. في المقابل، حصلت الصهيونية الدينية على 5 مقاعد فقط، بعد أن حصل الحزب قبل الانقسام على 10 مقاعد.

هذا الانقسام يضعف حزبي الليكود وشاس، بعض ناخبيهم يتجهون لدعم عوتسما يهوديت مما قد يؤثر على معسكر اليمين ونتنياهو في حال عدم اجتياز حزب الصهوينية الدينية نسبة الحسم.

وبهذا تحصل كتلة تحالف نتنياهو على 59 مقعدا، اما معسكر لابيد، الذي لديه ادعاءاته الخاصة بتشكيل الحكومة المقبلة، يحصل على 55 مقعدًا ليبقى الأمر متعلقًا بالقائمة المشتركة التي تحصل على ستة مقاعد والتي قد تغيّر الصورة تمامًا في حال اوصت على لابيد لتشكيل الحكومة المقبلة.