وزير الأمن الإسرائلي يقرر زيادة تصاريح العمل والتجارة لسكان غزة اعتبارا من الأحد الوشيك

سيتاح استمرار اتباع السياسة المدنية الراهنة وفقا لتقييم الأوضاع والحفاظ على الاستقرار الأمني

قرر وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، صباح اليوم (الجمعة)، في ختام تقييم للأوضاع الأمنية، زيادة حصة تصاريح العمل والتجارة للفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة. جاء هذا بحسب بيان نشره مكتب المتحدث باسم وحدة تنسيق أعمال الحكومة في مناطق السلطة الفلسطينية.

وجاء في نص البيان أنه "بعد تقييم الأوضاع الأمنية قرر وزير الأمن بيني غانتس هذا الصباح (الجمعة) زيادة حصة التصاريح لأغراض العمل والتجارة المخصصة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة ب 1500 تصريح آخر (15500 تصريح إجمالا)، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارا من يوم الأحد الوشيك (الموافق 21.08.2022) وذلك شريطة الحفاظ على الهدوء الأمني في المنطقة".

وسيتاح استمرار اتباع السياسة المدنية الراهنة وفقا لتقييم الأوضاع والحفاظ على الاستقرار الأمني. وفي مطلع الشهر الجاري بدأت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق بإصدار تصاريح العمل للعمال الغزيين في إسرائيل وذلك بموجب نص قرار الحكومة الذي قاده وزير الأمن في هذا الموضوع.