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الرئيس الإسرائيلي يتحدث مع نظيره التركي بهدف استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

i24news

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الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (إلى اليسار) ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يتصافحان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة ، في 9 مارس 2022.
STR / AFPالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ (إلى اليسار) ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يتصافحان خلال مؤتمر صحفي في أنقرة ، في 9 مارس 2022.

بحث الرئيسان استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الدولتين

تحدث الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ اليوم الجمعة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وبحثا استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين الدولتين، والتي تضمنت عودة السفراء والقناصل واستئناف الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى تركيا. بحسب موقع واينت الإسرائيلي.

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ورحب الرئيسان بالخطوة وأعربا عن أملهما في تطوير العلاقات في كافة المجالات. وشكر الرئيس التركي رئيس اسرائيل على جهوده الكبيرة لتعزيز العلاقات بين البلدين منذ توليه منصبه، وأشار بشكل إيجابي إلى حديثه مع رئيس الوزراء لابيد يوم الأربعاء الماضي. 

بدوره هنأ هرتسوغ الرئيس التركي على مساهمته الحاسمة في اتفاقية تصدير القمح من أوكرانيا ولقاءاته الأخيرة مع رئيس روسيا ورئيس أوكرانيا.

وتحدث لابيد يوم الأربعاء مع أردوغان واتفقا على تطبيع كامل للعلاقات. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن "القادة اتفقوا على أن التطور الأخير هام وإضافي في تعزيز العلاقات التي ستؤدي أيضا إلى العديد من الإنجازات، مع التركيز على مجالات الاقتصاد والسياحة". واضاف ان "ذلك سينعكس في تجديد الرحلات الجوية الاسرائيلية الى تركيا.

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