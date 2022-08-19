محكمة روسية تؤجل النظر في قضية"إغلاق" الوكالة اليهودية إلى 19 سبتمبر الوشيك

أعرب محامي الوكالة عن تفاؤله "بتسوية محتملة، وآمل أن يكون كل شيء على ما يرام حتى لو لم يعتمد كل شيء علينا"

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الجمعة، أن جلسة المحكمة في موسكو بشأن قضية إغلاق مكتب الوكالة اليهودية في روسيا أرجئت إلى 19 سبتمبر / أيلول الوشيك، "التأجيل سيعطي إمكانية لاستمرار محاولات حل الأزمة عبر قنوات إضافية".

واتخذ القرار من قبل القاضية أولغا ليبكينا بناء على طلب محامين يمثلون الوكالة اليهودية. وكان من المقرر عقد جلسة الاستماع في البداية يوم الجمعة.

وقال محامو الوكالة إنهم بحاجة إلى "الوقت" لدراسة الوثائق التي قدمتها وزارة العدل الروسية في جلسة استماع قصيرة. ورُفض طلب الوكالة اليهودية لعملية وساطة نفسها.

ومن جهته أعرب أحد المحامين الذين يمثلون الوكالة في القضية أندري غريشيف، عن تفاؤله في ما يتعلق بـ "تسوية محتملة" الشهر الوشيك: "آمل أن يكون كل شيء على ما يرام حتى لو لم يعتمد كل شيء علينا".

وبحسب الموقع الإخباري الروسي، رفض غريشيف إجراء مصالحة لمدة شهرين، وهو ما عارضته وزارة العدل الروسية لأنه "لا داعي للمصالحة".لذلك رفضت القاضية ليبكينا الطلب لكنها أرجأ الجلسة حتى يتمكن ممثلو المدعى عليه من دراسة الوثائق الجديدة التي قدمتها الوزارة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، طلبت إسرائيل من روسيا تأجيل جلسة المحكمة لإيجاد وقت للتوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة. وتعتقد القدس أن القضية ، التي أثرت على العلاقات الإسرائيلية الروسية في الأسابيع الأخيرة ، يمكن حلها من خلال المفاوضات.

وتتهم روسيا الوكالة اليهودية في رسالة وجهتها وزارة العدل الروسية بداية الشهر الجاري، "أنها تجمع معلومات عن مواطنين روس، وتشجعهم على الهجرة إلى إسرائيل"، وأنها تشجع "هجرة الأدمغة بشكل خاص، وبذلك تخرق الوكالة القوانين الروسية"