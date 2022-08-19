المرصد السوري: مقتل 14 شخصا بينهم 5 أطفال وإصابة 38 آخرين بقصف في أحياء مدينة الباب

"نتيجة قصف قوات الجيش السوري بالقذائف، وسط الأحياء السكنية وسوق شعبي في مدينة الباب بريف حلب"

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، "مقتل 14 شخصا بينهم 5 أطفال وإصابة 38 آخرين بينهم نساء وأطفال ومسنين، نتيجة نتيجة قصف الجيش السوري، وسط الأحياء السكنية وسوق شعبي في مدينة الباب بريف حلب".

وكان نشطاء المرصد السوري قد رصدوا، "ارتفاع جديد في عدد الخسائر البشرية، نتيجة قصف قوات الجيش السوري بالقذائف، وسط الأحياء السكنية وسوق شعبي في مدينة الباب بريف حلب، حيث قتل 14شخصا بينهم أطفال، وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح متفاوتة، مما يرجح ارتفاع عدد القتلى بسبب عدد الإصابات، التي لاتزال معظمها تتلقى العلاج والإسعافات الأولية في مشافي مدينة الباب.

وتحدثت مصادر المرصد السوري أن "القصف مصدره مواقع الجيش السوري في ريف حلب الشمالي، جاء ردا على مقتل جنوده قبل أيام بقصف طائرة حربية تركية لموقع في ريف عين العرب، وذلك بقصف الأحياء السكنية وقتل المدنيين، حيث سقطت القذائف وسط الأحياء السكنية وسوق شعبي في المدينة"