إسرائيل: اعتقال العميل النموذجي المشتبه فيه بارتكابه جرائم جنسية في أمستردام

"أي مجرم هارب أو مشتبه به صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية سيُعتقل في أي مكان في العالم دون تحيز أو أولويات"

كشف رئيس شعبة استخبارات الشرطة الإسرائيلية، درور أسراف في بيان، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة عن حول اعتقال وكيل عارضة الأزياء شاي أفيتال، الليلة المنصرمة في أمستردام بعد أن تقدمت عشرات النساء بشكاوى ضده بسبب جرائم جنسية.

وبحسب أسراف، فقد تم اعتقال أفيتال بعد جهد استخباراتي طويل قامت خلاله الشرطة بمراقبة تحركاته بين عدة دول أوروبية. ووعد أسرف بأن "الشرطة ستلاحق أي شخص يحاول الإفلات من العدالة في إسرائيل، وأي مجرم هارب أو مشتبه به صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية سيُعتقل في أي مكان في العالم دون تحيز أو أولويات" وتابع "نحن نلاحق كل هارب مجرمون موجودون حاليا خارج حدود دولة اسرائيل - وحتى تقديمهم للعدالة، لن تهدأ شرطة اسرائيل ولن تسكت".

وتم اعتقاله بناءً على مذكرة توقيف مؤقتة، وسيطلب من السلطات الإسرائيلية تقديم طلب رسمي لتسليمه من السلطات الهولندية، وقد يستغرق تسليمه إلى إسرائيل وقتًا حسب الإجراءات القانونية.

تم استدعاء ممثلة الشرطة الإسرائيلية في هولندا، يائيل ريتشارد، "إلى مكان الحادث مع فريق من الشرطة الهولندية. لاحظت أفيتال عندما غادر مطعم "Korte Leidsedwarsstraat" ، وتبعه لمسافة حوالي 160 مترًا، وبعد التأكد من أنه هو بالفعل - قام بتنشيط فريق الاعتقال".

وقال ضابط شرطة كبير لموقع "واينت"الإسرائيلي بأن "إجراءات التسليم يمكن أن تستمر لأشهر. ومن المتوقع أن تكون هناك معركة قانونية صعبة". وصدرت بالفعل مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن الدول الأعضاء في الإنتربول بحق أفيتال منذ حوالي ثلاثة أشهر، وكانت الليلة الماضية هي الوقت المثالي لاعتقاله. في وقت الاعتقال، كان أفيتال مع عدد من أصدقائه.

وكانت شرطة منطقة تل أبيب في إسرائيل قد فتحت تحقيقًا أوليًا في قضية أفيتال في أواخر يوليو/تموز 2021 ، بعد أن تم تقديم ثلاث شكاوى رسمية من قبل عارضات أزياء وتم الإعلان عن تهم الاغتصاب في البرنامج الاستقصائي الإسرائيلي هزينور. حيث اعترفت العارضات بأنهن ضحايا التحرش الجنسي والاستغلال والجرائم الأخرى. قدمت 26 امرأة شكاوى تحرش جنسي.