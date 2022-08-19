الأردن: حريق ينهي حياة 5 أطفال في منزل بمنطقة إسكان الأمير هاشم

كشفت مديرية الأمن العام في الأردن أن التحقيقات الأولية تشير إلى وقوع تماس كهربائي داخل غرفة الأطفال.

قضى 5 أطفال، الجمعة، جراء حريق في منزل بمنطقة إسكان الأمير هاشم في منطقة الرصيفة بالأردن، وأفاد المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن بأن قوات الدفاع المدني تحركت فور تلقي البلاغ إلى الموقع وعملت على إخماد الحريق.

وفي أثناء تفقد الموقع عُثِر على جثث الأطفال الخمسة التي أخليت إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي، بحسب وسائل إعلام محلية.وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً لمعرفة أسباب الحريق.

وكشفت مديرية الأمن العام أن التحقيقات الأولية تشير إلى وقوع تماس كهربائي داخل غرفة الأطفال.