تحليل: أقل من نصف قتلى عملية"الفجر الصادق" في غزة مرتبطون بالفصائل الفلسطينية

ن بين القتلى الـ 49 الذين فحصهم معهد الأبحاث الإسرائيلي، 12 من المنتمين للجهاد وخمسة من حركة حماس

وفقا لتحليل صدر عن مركز معلومات الاستخبارات والإرهاب مئير عميت (ITIC)، أن أقل من نصف القتلى في عملية "الفجر الصادق" في قطاع غزة في وقت سابق من هذا الشهر كانوا على صلة بالفصائل الفلسطينية.

ومن بين القتلى الـ 49 الذين فحصهم معهد الأبحاث الإسرائيلي، 12 من المنتمين إلى حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وخمسة من حركة حماس الحاكمة في غزة. وكان ستة أشخاص آخرين مرتبطين بحركة فتح وشخص آخر على صلة بـ"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين". أما 25 الآخرون فهم أشخاص لا ينتمون الفصائل الفلسطينية..

وبحسب مركز المعلومات،قتل 38 شخصاً في غارات جوية إسرائيلية و 11 جراء سقوط صواريخ فلسطينية على غزة. يُعتقد أن أربعة من القتلى في هجوم صاروخي فاشل ينتمون إلى الفصائل الفلسطينية، والبقية ينتمون إلى جماعة فلسطينية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ران كوخاف إن 26 مدنيا قتلوا في الصراع - 11 في غارات جوية إسرائيلية و 15 على الأقل جراء صواريخ لحركة الجهاد الإسلامي.

وكانت صحيفة "هآرتس" قد نقلت في الأشسبوع المنصرم عن "عدة مصادر أمنية" قولها إن "خمسة أطفال في مخيم جباليا للاجئين في غزة قتلوا في غارة جوية إسرائيلية"، بينما قال عدد من الضباط الإسرائيليين إن "حركة الجهاد الإسلامي هي المسؤولة" .