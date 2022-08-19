حسن نصر الله: سنلجأ إلى التصعيد مالم يحصل لبنان على حقوقه بترسيم الحدود

"العين في لبنان يجب أن تكون على كاريش والحدود اللبنانية، وعلى الوسيط الأمريكي الذي ما زال يضيّع الوقت"

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، مساء اليوم الجمعة، إنه "في حال لم يحصل لبنان على حقوقه في ترسيم الحدود فنحن ذاهبون إلى التصعيد" وتابع""العين في لبنان يجب أن تكون على كاريش والحدود اللبنانية، وعلى الوسيط الأمريكي الذي ما زال يضيع الوقت، الذي بات ضيقا".

وشدد نصر الله على أن "موضوع الحدود البحرية وحقل كاريش والنفط والغاز والحقوق اللبنانية لا علاقة له بالاتفاق النووي"وقال: "العين في لبنان يجب أن تكون على كاريش والحدود اللبنانية، وعلى الوسيط الأمريكي الذي ما زال يضيّع الوقت، الذي بات ضيقا".

وعن ربط ملف المفاوضات البحرية اللبنانية الإسرائيلية بملف الاتفاق النووي الايراني، قال نصر الله إنه "سواء وقع الاتفاق النووي أو لم يوقع فإذا قدم للدولة اللبنانية ما تطالب به فنحن ذاهبون إلى الهدوء لكن في حال لم يحصل لبنان على حقوقه فنحن ذاهبون للتصعيد".

جاء تصريحات حسن نصر الله خلال كلمة ألقاها مساء اليوم الجمعة، ضمن احتفالية وضع الحجر الأساس لـ"معلم جنتا"، في إطار فعاليات "الأربعون ربيعا"، وفق قناة "الميادين