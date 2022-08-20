تسع دول أوروبية قلقة لإغلاق اسرائيل مكاتب منظمات غير حكومية فلسطينية

اكدت الدول الأوروبية التسع، أن "مجتمعا مدنيا حرا وقويا ضروري لتعزيز القيم الديموقراطية ومن أجل حل الدولتين"

أعربت تسع دول أوروبية منها المانيا وايطاليا وفرنسا أمس الجمعة، عن "قلقها العميق" إثر إغلاق الحكومة الإسرائيلية مكاتب منظّمات غير حكومية فلسطينية في الضفة الغربية.

وفي بيان مشترك كتب المتحدّثون باسم وزارات خارجية الدول التسع "نشعر بقلق عميق من المداهمات التي حصلت صباح 18 آب/اغسطس في إطار الخفض المقلق لحيز المجتمع المدني"، واعتبروا أن "هذه التصرفات غير مقبولة إطلاقا".

واكدت الدول الأوروبية التسع، المانيا وايطاليا وفرنسا، واسبانيا وهولندا وبلجيكا وايرلندا والدنمارك والسويد، أن "مجتمعا مدنيا حرا وقويا ضروري لتعزيز القيم الديموقراطية ومن أجل حل الدولتين"، وأضافوا أنه "لم يتم تلقي معلومات جوهرية من إسرائيل تبرر مراجعة سياستنا تجاه المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الست على أساس القرار الإسرائيلي بتصنيف هذه المنظمات غير الحكومية على أنها + منظمات متطرفة +".

وفي نفس السياق، كانت الولايات المتحدة قد أعربت في بيان عن قلقها من إغلاق القوات الإسرائيلية مقار منظمات غير حكومية فلسطينية، مشيرة إلى أن إسرائيل ستقدم مزيدا من المعلومات عن سبب الإغلاق. وقالت "نعبر عن قلقنا من إغلاق القوات الإسرائيلية مقار منظمات غير حكومية فلسطينية"

وداهمت القوات الإسرائيلية الخميس المنصرم، مكاتب منظمات حقوقية فلسطينية في مدينة رام الله كانت قد صنفتها على أنها "منظمات إرهابية"، وقامت بإغلاق أبواب المداخل وتركت إخطارات تعلن إغلاقها.مداهمة مكاتب عدد من المنظمات غير الحكومية فى رام الله، مقر السلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية.