إسرائيل تجمد اعتقال الفلسطيني خليل عواودة المضرب عن الطعام

لم يعد عضو الجهاد الإسلامي تحت مراقبة قوات الأمن الإسرائيلية ويمكنه رؤية الزوار

أعلن جيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، أنه تم تجميد اعتقال الناشط في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني خليل عواودة، بعد تدهور صحته بسبب إضراب مستمر عن الطعام لمدة 170 يومًا.

لم يعد عضو الجهاد الإسلامي تحت مراقبة قوات الأمن الإسرائيلية ويمكنه رؤية الزوار، لكن إذا غادر عواودة المستشفى، فسيتم اعتقاله مرة أخرى

وقالت محاميته، أحلام حداد، في وقت لاحق، إن"خليل عواودة لن ينهي إضرابه عن الطعام إلا بعد إطلاق سراحه بالكامل من الاعتقال"، مؤكدة أنه "يطلب الإفراج عنه، وليس تجميد اعتقاله".

وكانت أحلام حداد، قد قدمت التماسا الجمعة، لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية للإفراج عن العواودة المحتجز إداريا والمحتجز دون محاكمة، وطالبت المحامية المحكمة أن تأمر إسرائيل بشرح سبب عدم إطلاق سراح عواودة وتقديم معلومات كاملة عن الحالة الطبية لموكلها.

وكان في 11 أغسطس/آب، تم إدخال عواودة الذي أضرب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله إلى مركز عساف هاروفة الطبي بالقرب من تل أبيب