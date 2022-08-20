إسرائيل: إحباط محاولة تهريب المخدرات على الحدود الأردنية

تم العثور على المخدرات التي تبلغ قيمتها حوالي 4 ملايين شاقل في سيارة مشبوهة

أحبطت قوات الجيش الإسرائيلي، ليلة أمس السبت، محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود الأردنية، وصادرت حوالي 100 كيلوغرام من المخدرات من نوع الحشيش.

وكان جنود الجيش الإسرائيلي قد انتشروا في مكان الحادث لإجراء عمليات تفتيش، وتم العثور على المخدرات التي تبلغ قيمتها حوالي 4 ملايين شاقل في سيارة مشبوهة

وتم نقل المخدرات إلى الشرطة لابادتها.

وكانت قوات الجيش الإسرائيلي، قد أحبطت محاولة تهريب أسلحة من منطقة السياج الحدودي الفاصل بين إسرائيل والأردن في منطقة غور الاردن. واعتقلت القوات المشتبه بهم الاربعة وبحوزتهم ثمانية اسلحة نارية، في ما تم القبض على مشتبه به خامس بعد مطاردة أثناء محاولته الفرار.