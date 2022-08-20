تقرير: 5 شروط متبادلة بين تركيا وسوريا لفتح قنوات الاتصال

الحكومة السورية طرحت 5 مطالب يتعين على أنقرة تحقيقها من أجل إعادة فتح قنوات الاتصال

كشفت وسائل إعلام تركية عن 5 مطالب متبادلة بين أنقرة ودمشق من أجل إعادة فتح قنوات الاتصال وتطبيع العلاقات بين البلدين.

وبحسب صحيفة "تركيا" القريبة من الحكومة، عن مصادر مطلعة لم تحددها بالاسم، فإن الحكومة السورية طرحت 5 مطالب يتعين على أنقرة تحقيقها من أجل إعادة فتح قنوات الاتصال بين الجانبين.

وتتلخص هذه المطالب في: إعادة محافظة إدلب إلى إدارة دمشق، ونقل جمارك معبر كسب الحدودي، مع معبر جيلفي غوزو "باب الهوى" إلى سيطرة الجيش السوري والحكومة السورية، إضافة إلى السيطرة الكاملة للحكومة السورية على الطريق التجاري (إم4) الواصل بين شرق سوريا، دير الزور - الحسكة، وحلب - اللاذقية، وعدم دعم تركيا العقوبات الأوروبية والأمريكية ضد رجال الأعمال الموالين والشركات الداعمة لعائلة الأسد والحكومة السورية، حسب موقع القدس العربي.

إضافة إلى مناقشة الدعم المطلوب من تركيا لإعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات والمنظمات الدولية المماثلة والذي تم تعليقه، وتنفيذ تركيا عرضها في التعاون والقضاء على التطرف وإعادة النفط السوري للحكومة السورية، وأن تواصل تركيا دعمها لسوريا في مجالات السدود والطرق السريعة والكهرباء والمؤسسات التعليمية والمياه والزراعة

ومن جانبها، طلبت بالمقابل تركيا، 5 مطالب أيضا لعودة الاتصال مع سوريا، وهي: تطهير الحكومة لمناطق من عناصر حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب بالكامل، بالإضافة إلى القضاء التام على التهديد الإرهابي على الحدود التركية السورية، والاستكمال التام لعمليات التكامل السياسي والعسكري بين المعارضة ودمشق، والعودة الآمنة للاجئين.

زيادة على ذلك طلبت تركيا بأن تكون حمص ودمشق وحلب مناطق تجريبية لعودة آمنة وكريمة في المرحلة الأولى، ومن ثم توسيع هذا الإطار، ومراقبة تركيا لعملية عودة السوريين بشكل آمن والممارسات المطبقة مع السوريين حتى بعد عودتهم وإسكانهم، وتطبيق مسار جنيف، وكتابة دستور ديمقراطي، وإجراء انتخابات حرة، والإفراج الفوري عن السجناء السياسيين، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن وذوي الظروف الصحية السيئة.