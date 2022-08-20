تقرير: وفد أمني من المخابرات المصرية يستعد لزيارة اسرائيل وفلسطين

الوسيط المصري، يسعى في جولته القادمة، إلى الحصول على موافقة إسرائيلية لبدء مفاوضات التبادل.

أكدت صحيفة "الأخبار" أن وفداً أمنياً من المخابرات المصرية برئاسة مسؤول الملفّ الفلسطيني، اللواء أحمد عبد الخالق، يستعد لزيارة اسرائيل وفلسطين قريباً، لتجديد مباحثاته بين حركة "حماس" والحكومة الإسرائيلية حيث سيلتقي مسؤولين من الجانبَين، مشيرة إلى أن "موضوع صفقة التبادل سيتصدّر أجندته".

وتابعت الصحيفة نقلا عن مصادر فلسطينية، أن الوسيط المصري، يسعى في جولته القادمة، إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين، والحصول على موافقة إسرائيلية لبدء مفاوضات التبادل.

وأفاد موقع الهيئة الرسمية الإسرائيلية "كان" وفقا لمصادر مطلعة، أمس الجمعة، "هناك توتر كبير حقيقي يسود في العلاقات بين مصر وإسرائيل عقب انتهاء عملية"الفجر الصادق" في غزة.

فيما أفادت صحيفة"هآرتس" الإسرائيلية في تحليل لها، إنه “بعيدا عن أعين وسائل الإعلام، وقع مؤخرا توتر غير قليل في العلاقات بين إسرائيل ومصر، رغم تعزز التنسيق الأمني بينهما في العقد الأخير”.