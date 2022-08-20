16 قتيلا و21 جريحا في حادث سير في تركيا

كان الحاكم اعلن في وقت سابق عن سقوط 15 قتيلا "في حادث بين حافلة وفريق إنقاذ وسيارة إسعاف

أعلن حاكم محافظة غازي عنتاب السبت مقتل 16 شخصًا وإصابة 21 بجروح في جنوب شرق تركيا في حادث سير بين سيارة إسعاف وحافلة.

وكان الحاكم اعلن في وقت سابق عن سقوط 15 قتيلا "في حادث بين حافلة وفريق إنقاذ وسيارة إسعاف على الطريق السريع بين غازي عنتاب ونيزيب".

وقالت وكالة الأنباء التركية "ديميرورين" إن حافلة ركاب كانت تسير على طريق سريع صدمت سيارة إسعاف وسيارة إطفاء وسيارة لفريق من الصحافيين كانت قد توجهت كلها إلى مكان حادث سابق.

وهناك ثلاثة عناصر اطفاء واربعة مسعفين وصحافيين من وكالة انباء تركية بين القتلى بحسب وسائل الاعلام المحلية. واظهرت مشاهد بثتها الوكالة التركية القسم الخلفي لسيارة إسعاف مدمر جزئياً والحافلة على جانبها وقسمها الأمامي محطم.