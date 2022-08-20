قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد: "الإسرائيليون ليس لديهم مكان آمن من الصواريخ"

"ليس للصهاينة مكان آمن يمكن أن يجدوا فيه ملجأ من النيران الفلسطينية"

على خلفية الرد الإيراني على "المسودة النهائية" التي قدمها الاتحاد الأوروبي، والضغط الإسرائيلي على الولايات المتحدة لعدم العودة إلى الاتفاق، أجرت وسائل الإعلام مقابلة مع قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامة، وأشار إلى عملية "الفجر الصادق". بحسب موقع "واينت" الاسرائيلي.

وقال سلامة "لقد وصل الفلسطينيون إلى هذا الحد الذي يمكنهم من الوصول إلى أي نقطة داخل اسرائيل، وليس للصهاينة مكان آمن يمكن أن يجدوا فيه ملجأ من النيران الفلسطينية".

وأضاف "عندما ينضم حزب الله إلى المعادلة، ستدرك اسرائيل أن هناك مئات الآلاف من الصواريخ التي تستهدفها يمكن إطلاقها من قطاع غزة أو لبنان". وحذر إسرائيل من أنه من المتوقع أن تصبح الضفة الغربية أيضًا بؤرة للمعارك، على غرار قطاع غزة: "وبما ان غزة مسلحة كذلك يمكن تسليح الضفة الغربية".

جاءت هذه التصريحات بعد ان قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد في رسالة وجهها إلى إدارة الرئيس الأمريكي، يوم الخميس، إن "مسودة الاتفاقية التي سلمها الاتحاد الأوروبي لإيران لا تفي بالخطوط الحمراء التي التزمت بها إدارة بايدن". مضيفا أن ""مشروع اتفاق الاتحاد الأوروبي، الذي قيل على أنه اقتراح نهائي، لا يتوافق مع المبادئ التي التزم بها الأمريكيون".

ومن المتوقع أن يتوجه رئيس مجلس الأمن القومي، إيال جولتا، الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة لإجراء جولة محادثات. ومن المتوقع أن يقول إن إسرائيل غير ملزمة بما سيتم الاتفاق عليه في المفاوضات بين إيران والقوى، وستبذل قصارى جهدها لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، ومنعها من استخدام فروعها الإقليمية ضد إسرائيل.