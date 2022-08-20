حماس والجهاد الإسلامي تردان على تصريحات أبو مازن: "ندين فتح التحقيق وسنكشف جرائم الاحتلال"

مسؤول كبير في حماس: "مهما حاولوا تشويه الحقيقة فلن ينجحوا في محو الرواية الفلسطينية"

منذ يوم الأربعاء، اشتد الصراع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وهذا بعد أن رفض أبو مازن، الذي جاء لزيارة برلين، إدانة الهجوم الإرهابي في الألعاب الأولمبية، وقال أن إسرائيل "ارتكبت 50 محرقة للفلسطينيين". وبينما يواصل النظام السياسي إدانة تصريحاته، وقفت حماس والجهاد الإسلامي اليوم (السبت) إلى جانب رئيس السلطة الفلسطينية وقالتا "سنفضح جرائم الاحتلال".

وقال عضو المكتب السياسي لحماس، حسن بدران، ان "حماس ترفض وتدين إعلان الشرطة الألمانية فتح تحقيق ضد أبو مازن". ومرة ​​أخرى، تثبت القوى الدولية انحيازها لاسرائيل ونفي الحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني ".

وأضافت حماس أنه "مهما حاولت هذه القوى تشويه الحقيقة وصمت آذانها عما يحدث لشعبنا، فإنها لن تنجح في محو الرواية الفلسطينية". "شعبنا لا ينسى ولا يغفر هذا الظلم والمقاومة ستستمر بلا كلل".

كما انضمت حركة الجهاد الإسلامي وعارضت قرار شرطة برلين بفتح تحقيق أولي ضد أبو مازن بتهمة إنكار المحرقة. وزعم خالد البطش أن "موقف الشرطة الألمانية يمثل نفاقًا وانحيازًا للاحتلال". واضافت ان تصريح أبو مازن هو "جزء من الرواية الوطنية الفلسطينية التي تحمي شعبنا من العالم أجمع لفضح جرائم الاحتلال، والشعب الفلسطيني يعارض ذلك".