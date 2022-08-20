English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • حماس والجهاد الإسلامي تردان على تصريحات أبو مازن: "ندين فتح التحقيق وسنكشف جرائم الاحتلال"

حماس والجهاد الإسلامي تردان على تصريحات أبو مازن: "ندين فتح التحقيق وسنكشف جرائم الاحتلال"

i24news

دقيقة 1
تظاهر أنصار حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية بعد صلاة الجمعة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ، للتعبير عن دعمهم للمسجد الأقصى يوم 15 أبريل 2022.
SAID KHATIB / AFPتظاهر أنصار حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينية بعد صلاة الجمعة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ، للتعبير عن دعمهم للمسجد الأقصى يوم 15 أبريل 2022.

مسؤول كبير في حماس: "مهما حاولوا تشويه الحقيقة فلن ينجحوا في محو الرواية الفلسطينية"

منذ يوم الأربعاء، اشتد الصراع بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وهذا بعد أن رفض أبو مازن، الذي جاء لزيارة برلين، إدانة الهجوم الإرهابي في الألعاب الأولمبية، وقال أن إسرائيل "ارتكبت 50 محرقة للفلسطينيين". وبينما يواصل النظام السياسي إدانة تصريحاته، وقفت حماس والجهاد الإسلامي اليوم (السبت) إلى جانب رئيس السلطة الفلسطينية وقالتا "سنفضح جرائم الاحتلال".

Video poster

وقال عضو المكتب السياسي لحماس، حسن بدران، ان "حماس ترفض وتدين إعلان الشرطة الألمانية فتح تحقيق ضد أبو مازن". ومرة ​​أخرى، تثبت القوى الدولية انحيازها لاسرائيل ونفي الحقوق التاريخية لشعبنا الفلسطيني ".

وأضافت حماس أنه "مهما حاولت هذه القوى تشويه الحقيقة وصمت آذانها عما يحدث لشعبنا، فإنها لن تنجح في محو الرواية الفلسطينية". "شعبنا لا ينسى ولا يغفر هذا الظلم والمقاومة ستستمر بلا كلل".

كما انضمت حركة الجهاد الإسلامي وعارضت قرار شرطة برلين بفتح تحقيق أولي ضد أبو مازن بتهمة إنكار المحرقة. وزعم خالد البطش أن "موقف الشرطة الألمانية يمثل نفاقًا وانحيازًا للاحتلال".  واضافت ان تصريح أبو مازن هو "جزء من الرواية الوطنية الفلسطينية التي تحمي شعبنا من العالم أجمع لفضح جرائم الاحتلال، والشعب الفلسطيني يعارض ذلك".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق