اعتقال ثلاث فلسطينيات مسلّحات على حاجز بالفرب من قلقيلية

تم العثور على سلاح من نوع كارلو وخريطة ورسالة انتحار في سيارتهم

اعتقلت مجموعة من ثلاثة فلسطينيات من سكان نابلس مساء اليوم (السبت) عند معبر الياهو قرب مدينة قلقيلية من قبل حراس وزارة الأمن. وتم العثور على سلاح من نوع كارلو وخريطة ورسالة انتحار في سيارتهم. يجري حاليا التحقيق معهن.

ويكشف تحقيق أولي في الحادث أن المعتقلات، هم فلسطينيات لا يملكون تصاريح دخول إلى إسرائيل، أوقفن مع السيارة أمام الحاجز، وكانوا يعتزمون تنفيذ هجوم إطلاق نار على حراس الأمن التابعين لوزارة الأمن. اشتبه أحد حراس الأمن واقترب منهم وأوقفهم، وأثناء تفتيش سيارتهم تم العثور على السلاح والرسالة.

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