إسرائيل تقترب من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

مصدر لبناني: "نحن قريبون من اتفاق وسنبلغ الوسيط الأمريكي عاموس هوخستين".

أفاد وكالة "سبوتنيك" الروسية، مساء اليوم (السبت)، أن إسرائيل ولبنان يقتربان من اتفاق على ترسيم حدودهما البحرية. وبحسب التقرير، قال مصدر لبناني: "نحن قريبون من اتفاق وسنبلغ الوسيط الأمريكي عاموس هوخستين". وهذا على خلفية تهديدات الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بأن منظمته سترد على هذا النحو، إذا لم يتم التوقيع على الاتفاق بحلول منتصف سبتمبر.

والتقى هوخشتين خلال الأسابيع القليلة الماضية مع كبار المسؤولين في النظام السياسي في لبنان، ومنهم ميشيل عون، رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وبعد الاجتماع قال هوخشتين: واضاف "يمكننا المضي قدما بشكل مستمر ، وأتوقع العودة إلى المنطقة من أجل تحقيق التسوية النهائية".

في الشهر الماضي، اتهم رئيس الوزراء اللبناني إسرائيل بإثارة أزمة مياه في بلاده، من خلال غزو موارد المياه والاستيلاء عليها. وقال ميقاتي إن "العدو الإسرائيلي يحاول خلق أزمة جديدة من خلال الاستيلاء على ثروة لبنان البحرية وإثبات الحقائق على الأرض في المناطق التي يتمسك فيها لبنان بحقوقه، وهذا أمر خطير للغاية".