عملية عدائية بالقرب من رام الله تستهدف إطلاق نار على حافلة لإيجد ولا إصابات

تعرضت إحدى الحافلات التابعة لشركة إيجد لإطلاق نار عند مرورها الليلة الماضية، بالقرب من مستوطنة عوفرا المجاورة

تعرضت إحدى الحافلات التابعة لشركة إيجد لإطلاق نار عند مرورها الليلة الماضية، بالقرب من مستوطنة عوفرا المجاورة لبلدة سلواد في الضفة الغربية، ما أجبر سائق الحافلة على التوقف في مفترق شيلو ليتم تشخيص أثر ثماني رصاصات اخترقت الحافلة التي كانت تقل عددًا كبيرًا من المسافرين.

وأشار موقع واينت إلى تعقيب رئيس مجلس بنيامين يسرائيل غانتس على الحادث حيث أكد أن الوضع يشهد تصعيدا من خلال تكرار هذه العمليات في إشارة إلى "انحسار الردع منذ مدة". وأضاف "حدثت معجزة كبيرة جدا الليلة. نطالب باتخاذ إجراءات فورية وعميقة للقضاء على الإرهاب واستعادة الردع على الأرض".

في المقابل أصدر اتحاد سائقي الحافلات في إسرائيل، بإطار التنظيم العمالي - الهستدروت الوطني، بيانًا عقب إطلاق النار جاء فيه: "المواصلات العامة بشكل عام والحافلات بشكل خاص هي رمز من رموز السلطة، وبالتالي يتعرض السائقون والركاب للاعتداء بشكل متكرر. يجب على وزارة المواصلات أن تسارع إلى وضع خطة للحد من العنف والإرهاب، لا يجوز السماح بهدر دماء السائقين والركاب ".

وأفادت صحيفة يسرائيل هيوم أن قوات الأمن قامت الليلة بإخلاء بؤرة معاليه يهوناتان في الضفة الغربية ما أثار حنق المسؤولين في جمعية نحالا اليمينية وسط توجيه اتهامات لوزير الأمن بهدم بناء منازل اليهود عوض القبض على منفذي عملة الاعتداء على الحافلة والتي كادت أن تتسبب بكارثة.