تقرير: الولايات المتحدة تطمئن إسرائيل بالتأكيد لها أنه لا تنازلات جديدة لإيران

قالت الرسالة، إن الإيرانيين هم الذين تراجعوا عن مطلبهم بشطب الحرس الثوري من القائمة السوداء للإرهاب.

أكدت واشنطن لإسرائيل أنها لن تقدم أي تنازلات لطموحات إيران النووية، والأكثر من ذلك، لن يتم الإعلان عن صفقة جديدة بشأن برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني في المدى القريب، حسبما أفادت صحيفة عبرية السبت.

يأتي تقرير موقع والا نيوز في الوقت الذي دخلت فيه المفاوضات التي ينسقها الاتحاد الأوروبي لإحياء الصفقة المعروفة باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، أو JCPOA ، المرحلة النهائية، حيث "تدرس" الولايات المتحدة الرد الإيراني على اقتراحها النهائي.

تعتبر إسرائيل برنامج إيران النووي تهديدًا وجوديًا وترى أن اتفاق 2015 - الذي توقف العمل به بعد إعلان الإدارة الأمريكية السابقة انسحابها من جانب واحد في 2018 – على أنه اتفاق متساهل للغاية تجاه الجمهورية الإسلامية.

وذكرت وكالة أنباء ايرنا الإيرانية الرسمية في وقت سابق من الأسبوع أنه "سيتم إبرام اتفاق إذا ردت الولايات المتحدة بالواقعية والمرونة" على رد إيران.

وبحسب تقرير "والا"، سعت إدارة الرئيس جو بايدن إلى تهدئة المسؤولين في إسرائيل، من خلال التأكيد على أن واشنطن لم "تليًن" من موقفها القاطع بأن إيران يجب ألا تمتلك أسلحة ذرية.

علاوة على ذلك، قالت الرسالة، إن الإيرانيين هم الذين تراجعوا عن مطلبهم بشطب الحرس الثوري من القائمة السوداء للإرهاب. تجدر الإشارة إلى أن إيران نفت ما نشرته شبكة سي ان ان في تقريرها عن أن "طهران تخلت عن مطالبها بشأن الحرس الثوري، وبالتالي كان هناك تقدم بين الطرفين".

وبحسب التقرير، فإن المسؤولين الإسرائيليين لم يشعروا بالاطمئنان "بشكل كامل" بسماعهم تلك التطمينات من جانب نظرائهم الأمريكيين.