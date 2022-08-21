سلطة الطيران المدني العراقية تتعاقد مع شركة لها ارتباطات إسرائيلية

قالت عضو مجلس النواب "إن ذلك يعني فتح باب المطار على مصراعيه أمام المخابرات المعادية"

أحالت سلطة الطيران المدني العراقية عقد الحماية الأمنية في مطار بغداد الدولي إلى شركة "بيزنيز إنتل" المعروفة بأن لها ارتباطات إسرائيلية بحسب ما قالت عضو مجلس النواب في بغداد عالية نصيف. وأضافت أن ذلك يعني "فتح باب المطار على مصراعيه أمام المخابرات المعادية".

وأفادت هيئة البث الرسمية "مكان" أن الأمر يعيد إلى الأذهان ما نشر في الماضي عن دور هيئة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي في خمسينيات القرن الماضي في إنشاء شركة الخطوط الجوية الكويتية بهدف إدخال جواسيس إلى مصر، على ضوء تسيير تلك الشركة ثلاث رحلات أسبوعيا بين الكويت والقاهرة.

وأضاف موقع مكان أن النائب نصيف حثت "كل من هيئة النزاهة الاتحادية والادعاء العام وديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة من اجل ايقاف التعاقد مع هذه الشركة من خلال اصدار كتاب عاجل وعلى الفور موجه الى سلطة الطيران المدني يقضي بإيقاف اجراءات التعاقد مع شركة "بيزنيز إنتل" لحين اكمال كافة المعلومات.