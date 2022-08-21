مطار بن غوريون يصبح العام المقبل رقميًا: إرسال حقائب السفر بصورة ذاتية وتقصير الأدوار

أحد الأهداف الرئيسية العمل وفق رؤية بعيدة المدى نحو مطار رقمي ومتقدم وسباق في مجاله على مستوى العالم

أعلنت سلطة المطارات الإسرائيلية، صباح اليوم (الأحد)، أن مطار بن غوريون سيتحول مطلع عام 2023 إلى مطار رقمي، ومن المتوقع أن يترتب على ذلك إلغاء الفحص الأمني الأولي، وتقصير الطوابير الطويلة لتسجيل الوصول.

وعقب حاجاي توبولانسكي، الرئيس التنفيذي لسلطة المطارات، على الخطة المرتقبة بالقول: "أحد الأهداف الرئيسية لسلطة المطارات هو تحسين خدمة الركاب بصورة فورية، والعمل وفق رؤية بعيدة المدى نحو مطار رقمي ومتقدم وسباق في مجاله على مستوى العالم."

ويتضمن التحول الرقمي وضع أكشاك في خدمة المسافرين في استثمار تصل كلفته مليوني شاقل في المرحلة الأولى. وستتوفر محطات في أرض المطار تتيح للمسافرين وزن حقائبهم ودفع رسوم على زيادة الوزن المسموح به من قبل شركات الطيران. بل سيتمكن المسافرون بأنفسهم من تعليق الملصق على الحقيبة (باغ تاغ) قبل إرسالها إلى بطن الطائرة.

سيتم مسح بطاقة الحقيبة ("علامة الحقيبة") بالقرب من ناقلات التسليم الذاتي ("الإنزال") وبعد مسح الرمز - سيتم إرسال الحقيبة مباشرة إلى بطن الطائرة. ويقدر الخبراء أن يسهم تحويل المطار إلى مطار رقمي في تقصير قائمة الانتظار للفحص الأمني وتسجيل الوصول بنحو نصف ساعة.

تظهر الإحصائيات أن أكثر من 50٪ من المسافرين عبر المطار يفضلون تسجيل الوصول للرحلة عبر الإنترنت. وأكدت سلطة المطارات أن "التقنيات المتقدمة ستجعل من الممكن تزويد الركاب بخدمة مستقلة متنوعة وموسعة". "مع إضافة محطات اللمس والتشغيل، لن يمر الركاب الذين يسافرون إلى الخارج بالأمن إلا بعد إكمال إجراءات تسجيل الرحلة (تسجيل الوصول)، أو تسجيل الرحلة المباشر من المنزل (عبر الإنترنت) ، أو بدلاً من ذلك ، تسجيل الرحلة في الأكشاك المستقلة التي سيتم تركيبها في صالة المغادرة. وبالتالي سيتضح أن معظم عمليات مغادرة البلاد ستتم عبر الإنترنت وبالوسائل الرقمية، ما يؤمن للمسافرين إلى أقصى حد زيادة الراحة والإتاحة".