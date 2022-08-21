قبرص تنوي شراء منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية الشهيرة بالقبة الحديدية

تم فحص قدرات القبة الحديدية من قبل قائد الحرس الوطني القبرصي، اللفتنانت جنرال ديموكريتوس زرفاكيس، في مارس/آذار

أبرمت وزارة الدفاع القبرصية صفقة مع إسرائيل لشراء أنظمة دفاع جوي من طراز القبة الحديدية، حسبما ذكرت النسخة المحلية من كاثيميريني يوم الجمعة. وبحسب الصحيفة، فقد تم إنجاز الصفقة، على الرغم من أن نيقوسيا وتل أبيب لم تؤكدها علنًا حتى الآن.

وجاء أيضًا أنه تم فحص قدرات القبة الحديدية من قبل قائد الحرس الوطني القبرصي، اللفتنانت جنرال ديموكريتوس زرفاكيس، في مارس / آذار.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" قد نشرت عن مفاوضات متقدمة بين قبرص ومسؤولين اسرائيليين لشراء بطاريات "القبة الحديدية"، وجاء التقرير نقلا عن وكالة الانباء اليونانية "سيغما"، وذكر التقرير انه هذه الايام يتم مناقشة ملائمة المنظومة الامنية الاسرائيلية مع الاحتياجات الامنية القبرصية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان في ذلك الوقت: "خلال زيارته لإسرائيل، سيتلقى الجنرال إيجازًا على الحدود الشمالية وسيزور بطارية نظام دفاع جوي من القبة الحديدية". أشارت تقارير سابقة في وسائل الإعلام الإسرائيلية واليونانية إلى أن البلدين كانا يجران محادثات حول الصفقة منذ أوائل عام 2021 على الأقل.

وتضيف الصحيفة أن قبرص تمتلك حاليًا أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى أمريكية الصنع (SHORAD) من إنتاج شركة نورثروب غرومان. وبحسب تقارير إعلامية، لا تزال نيقوسيا تعتبرها "الأنسب" لمواجهة التهديدات التي تعتبرها الأكثر إلحاحًا. ومع ذلك ، فإن قوات الدفاع الجوي القبرصية تشعر بقلق متزايد بشأن الطائرات بدون طيار تركية الصنع ، بما في ذلك الطائرات بدون طيار بايراكتار.

ذكرت كاثيميريني أن الحرس الوطني القبرصي أصر على الحصول على أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية ، مشيرًا إلى "مطالبه التشغيلية". تعلن شركة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية رافائيل عن القبة الحديدية على أنها نظام "أثبتت كفاءته في القتال" مع "أكثر من 2000 عملية اعتراض". وتقول الشركة إنها قادرة على مواجهة الصواريخ وقذائف الهاون والمدفعية ، وكذلك "الطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار من مسافة قصيرة جدًا".

ولم تعلق أنقرة على التقارير علما أن هذه التطورات تأتي بعد أيام فقط من إعلان تركيا وإسرائيل تطبيع العلاقات واستعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل، مع عودة سفيريهما إلى تل أبيب وأنقرة بعد سنوات من التوتر.