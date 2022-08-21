الشاباك يعلن عن انتهاء التحقيق مع رئيس حركة الجهاد الإسلامي في جنين والمحكمة تجدد اعتقاله خمسة أيام إضافية

وتنسب للسعدي شبهات أولها عضويته ونشاطه في حركة الجهاد الإسلامي ومساعدة العدو والتحريض

أعلن جهاز الشاباك عن انتهائه من التحقيق مع القيادي في الجهاد الإسلامي في جنين بسام السعدي والمشتبه بارتكابه مخالفات، على رأسها عضوية وتقديم خدمات لجمعية محظورة (الجهاد الإسلامي)، وكذلك تحريض ودعم الإرهاب. وأفيد أن مواد التحقيق نقلت لدراسة النيابة العسكرية.

من جانبه ينفي القيادي في الجهاد الشبهات ضده. وادعى محامو الدفاع عن السعدي، أنه بالإمكان الإفراج عنه رغم تقديم النيابة إفادة. وعلق هؤلاء على شبهات التحريض بالقول إن "أقواله هي تعليقات سياسيية وليست تحريضا تجاه السلطات، إنه يقوم بعمله كمعلق لا محرضا، على ما جاء في واينت.

هذا وصرحت النيابة العسكرية عن نيتها تقديم لائحة اتهام ضد السعدي. واستجابت المحكمة العسكرية لطلب النيابة العسكرية تمديد اعتقاله لخمسة أيام إضافية حتى يوم 25 من شهر أب 2022. ويشار إلى أن السعدي رهن الاعتقال منذ 1 أغسطس 2022 حيث بدأ التحقيق في أعقاب معلومات استخبارية تفيد بأن المشتبه به واصل نشاطه في إطار الجهاد الإسلامي.

مددت المحكمة العسكرية في سجن عوفر في 16 آب/أغسطس اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بستة أيام، إضافية بعد أن تم تمديد اعتقاله سابقا في الحادي عشر من آب/أغسطس، وأعقب اعتقال السعدي في جنين انطلاق العملية العسكرية في قطاع غزة "مطلع الفجر" (الفجر الصادق).