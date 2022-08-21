إسقاط التهم ضد فلسطينيين بشأن مهاجمة الشرطة الإسرائيلية

مقطع الفيديو الذي برأ الفلسطينيين من التهم، يبين أن ضباط الشرطة هم من هاجموا الفلسطينيين

قامت السلطات الإسرائيلية، بإسقاط التهم الجنائية ضد ناشطين فلسطينيين متهمين بالاعتداء على رجال الشرطة الإسرائيلية في عام 2019، وذلك بعد أن أظهر مقطع الفيديو أن الضباط هم من اعتدوا عليهما.

وبحسب ما أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن مقطع الفيديو الذي برأ الفلسطينيان من التهم، يبين أن ضباط الشرطة هم من هاجموا الفلسطينيين بعد أن طلب منهم المصري عدم الوقوف في موقفه الخاص.

وتعرض كل من المصري وأبو حمص للضرب المبرح والخنق، وأمر القضاة الذين عقدوا جلسات الاعتقال بإحالة القضية إلى وحدة سوء السلوك في الشرطة التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية، كما تقدمت "جمعية الحقوق المواطن" في إسرائيل بشكوى إلى الوحدة.

وتم ابلاغ الفلسطينيان أنهما سيواجهان اتهامات "بالاعتداء الجسيم على ضابط شرطة ومقاومة الاعتقال وعرقلة عمل الشرطة".

وكان آدم مصري وقريبه الناشط الفلسطيني البارز محمد أبو حمص من حي العيسوية في القدس الشرقية، قد تم إتهامهما بعد الحادث الذي وقع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 أثناء عملية للشرطة الإسرائيلية بالقرب من منازلهم.