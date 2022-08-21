الإمارات تعلن عن عودة سفيرها إلى إيران

وأكدت الوزارة أن "القرار يأتي بناءً على التنسيق الجاري مع وزارة الخارجية الإيرانية وفق الأعراف الدبلوماسية"

أكدت الإمارات، اليوم الأحد، عودة سفيرها لدى إيران سيف محمد الزعابي، لتأدية مهامه في طهران خلال الأيام القادمة، وذلك "للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة".

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، إن "الخطوة تأتي تنفيذا لما جاء في الاتصال الهاتفي الذي جرى بتاريخ 26 يوليو/تموز الماضي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، والدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران، حسب موقع العين الإخبارية.

وأكدت الوزارة أن "القرار يأتي بناءً على التنسيق الجاري مع وزارة الخارجية الإيرانية وفق الأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول".