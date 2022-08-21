بعد التوتر مع القاهرة: رئيس الشاباك يزور مصر

رونين بار يجتمع مع رئيس جهاز الاستخبارات المصرية عباس كامل بهدف تهدئة التوتر بين البلدين

في إطار المحاولة لتهدئة الأزمة مع مصر، زار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار القاهرة، حيث واجتمع خلالها مع رئيس جهاز الاستخبارات المصري عباس كامل بهدف تسوية الأمور بين البلدين وحل التوترات، جاء هذا بحسب ما أعلنه مسؤولون إسرائيليون لصحافيين

كما سمح بالنشر بأنه في أعقاب التوتر بين إسرائيل ومصر، كامل ألغى زيارته التي كانت مقررة الى إسرائيل خلال الأيام بعد عملية الفجر الصادق، وذكرت القناة الاسرائيلية "13" بـأن هناك في إسرائيل خلاف حول شدة التوترات مع مصر والتقدير لدى غالبية المسؤولين السياسيين والأمنيين بأن الحديث يدور عن سوء فهم حول إنهاء العملية بين البلدين وأنه يمكن حله.

رئيس الشاباك أوضح لكامل اعتبارات إسرائيل لخوض العملية العسكرية الأخيرة، على ضوء التحذيرات من هجمات محتملة للجهاد الإسلامي، ومواصلة اعتقالات النشطاء الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكر موقع "والا" بـأن مصر كانت غاضبة أنه فورا بعد وقف إطلاق النار في غزة إسرائيل نفذت عملية اعتقالات، قتل خلالها عدد من الفلسطينيين في نابلس.