لابيد أول رئيس حكومة إسرائيلي سيشارك بحدث خاص للمثليين

الحفل سيقام السبت المقبل ويتخلله حفل موسيقي بمشاركة عدد من الفنانين

يشارك رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد هذا الأسبوع في حدث للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس منظمة شباب المثليين "هنوعار هجائيه" ، وسيكون بذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية الأول الذي يحضر حدثا للمثليين خلال فترة ولايته. وسيقام هذا الحدث السبت القادم في تل أبيب، وسيتضمن حفلا موسيقيا بمشاركة الفنانة الإسرائيلية الشهيرة دانا انترناشونال وعدد من الفنانين الآخرين.

وبحسب النشر في "واينت" فإن المرة الأولى التي اجتمع خلالها رئيس حكومة إسرائيلي مع أعضاء مجتمع المثليين كانت بعد حادث القتل في بارنوعر، حيث وصل نتنياهو الى موقع الجريمة في تل أبيب، وبعد يومين من الانتخابات الاولى عام 2019 دعا نتنياهو ممثلون عن جمعية المثليين في مقره بمدينة القدس، وتدير هذه الجمعية 120 مجموعة ونادي في أنحاء إسرائيل.

المدير العام للجمعية عوفر نويمان عبر عن سروره من قرار لابيد وقال :"هكذا نصنع التاريخ من خلال الأفعال، وصول رئيس الحكومة لابيد إلى الحدث الذي يرمز الى المساواة، الاندماج والفخر للجميع، هو خطوة ستتردد في كل عائلة في إسرائيل".