إسرائيل: عمال فلسطينيون يحتجون على قرار دفع رواتبهم عبر الحسابات المصرفية

يقول العمال إن استياءهم ينبع أيضا من أزمة ثقة في القطاع المصرفي والمؤسسات الفلسطينية بشكل عام.

نظم عشرات الآلاف من الفلسطينيين العاملين في إسرائيل اليوم الأحد، إضرابًا لمدة يوم واحد احتجاجًا على قرار دفع رواتبهم في حسابات مصرفية بدلاً من النقد.

وفي هذا السياق، سعى وزير العمل في السلطة الفلسطينية نصري أبو جيش، إلى تهدئة السخط الواسع، قائلاً إن "القرار الجديد يهدف إلى حماية حقوق العمال ولا توجد أي خطط لفرض ضرائب جديدة"

ويأتي هذا الإحتجاج، بعد قرار جديد تم الإتفاق عليه بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية، والذي يتمثل في دفع الرواتب عبر حسابات مصرفية، سعياً إلى وسيلة أكثر كفاءة وأماناً، فيما يخشى العمال من أن الرسوم المخفية والضرائب الجديدة ستقلل من دخلهم.

ويسافر حوالي 200 ألف فلسطيني إلى إسرائيل أو المستوطنات اليهودية كل يوم للعمل، ويكسبون في المتوسط ​​أكثر من ضعف دخل أولئك العاملين في الأراضي الفلسطينية.

يشتكي الفلسطينيين، مع ذلك ، من عدم استشارة نقابة العمال بشأن الإجراء الجديد، ويدعون أنهم حوصروا على الزاوية: إما أنهم يقبلون تحويل رواتبهم إلى حساب أو يفقدون عقد عملهم.

ويقول العمال إن استياءهم ينبع أيضا من أزمة ثقة في القطاع المصرفي والمؤسسات الفلسطينية بشكل عام.

وزعم ممثلو العمال أنه إذا لم يتم التراجع عن قرار السلطات، فسوف يكثفون احتجاجهم ويمكنهم حتى الدعوة إلى إضراب إلى أجل غير مسمى.