الرئيس الإماراتي يصل إلى مصر للمشاركة في قمة عربية مصغرة بحضور قادة 5 دول

ستضيف مدينة العلمين المصرية، غدا الإثنين، قمة عربية مصرية مصغرة، بحضور قادة 5 دول

وصل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأحد، إلى مدينة العلمين في مصر، وكان باستقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحث الجانبان سبل "تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي، والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية".

وستضيف مدينة العلمين المصرية، غدا الإثنين، قمة عربية مصرية مصغرة، بحضور قادة 5 دول هي مصر والإمارات والبحرين والأردن والعراق، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وأضاف الموقع في تقريره، أن مصادر دبلوماسية مصرية أكدت، أن "عددا من الملفات البارزة ستمثل أساس المباحثات بين القادة العرب غدا الاثنين، على رأسها "استمرار تداعيات الحرب الأوكرانية على العالم العربي، لا سيما ما يخص الطاقة والغذاء"، كما سيتم التطرق لعدد من قضايا المنطقة، على رأسها "القضية الفلسطينية، والأوضاع في العراق وليبيا واليمن، وضرورة التوصل لحل سياسي في سوريا، وكذلك استمرار أزمة سد النهضة".

وستشترك كل هذه الدول في آلية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، وهي مبادرة انضمت لها البحرين مؤخرا خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا الأخير الذي عقد في القاهرة الشهر الماضي، بينما انطلقت هذه الشراكة للمرة الأولى في مطلع يونيو الماضي، بمشاركة الدول الثلاث.