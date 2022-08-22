رئيس السلطة الفلسطينية يتجه إلى انقرة بدعوة من الرئيس التركي

فائد مصطفى، يؤكد أن "هذه الزيارة تأتي بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان"

يتجه رئيس السلطة الفلسطينية ، محمود عباس، اليوم الإثنين، إلى العاصمة التركية أنقرة، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، بهدف تعزيز العلاقات بين الجانبين، عقب تطبيع العلاقات مؤخرا بين أنقرة وإسرائيل.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (وفا) الفلسطينية، مساء أمس الأحد، نقلا عن سفير السلطة الفلسطينية في تركيا فائد مصطفى، أن "هذه الزيارة تأتي بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وأوضح فائد مصطفى، أن "الرئيسين سيبحثان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، إلى جانب إطلاع القيادة التركية على تطورات القضية الفلسطينية، إضافة إلى مشاورات في العديد من القضايا الإقليمية والدولية".

وتأتي هذه الزيارة بعد أيام قلائل من إعلان إسرائيل وتركيا، الأربعاء الماضي، عودة التطبيع الكامل للعلاقات بينهما، وعودة سفراء البلدين، إثر اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.