إسرائيل: المحكمة العليا ترفض استئناف إطلاق سراح سجين فلسطيني مضرب عن الطعام

أشارت المحكمة العليا إلى أنه سيُعتقل مرة أخرى بمجرد استقرار حالته بما يكفي ليعود إلى السجن.

رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، أمس الأحد، استئنافا لإطلاق سراح فلسطيني من الاعتقال الإداري، يضرب عن الطعام منذ ستة أشهر تقريبا"

ودخل خليل عواودة المستشفى حاليا في حالة خطيرة دون قيود بعد أن أوقفت محكمة عسكرية احتجازه مؤقتا الجمعة المنصرمة، في ما أشارت المحكمة إلى أنه سيُعتقل مرة أخرى بمجرد استقرار حالته بما يكفي ليعود إلى السجن.

ولم يُتهم العواودة بارتكاب جريمة. ومع ذلك، تقول إسرائيل إن "الرجل البالغ من العمر 40 عامًا وأب لأربعة أطفال هو عضو في منظمة إرهابية"، وهو ما تنفيه محامية عواودة، أحلام حداد، مشيرة إلى أن "لم يأكل منذ 4 مارس / آذار، باستثناء فترة 10 أيام خضع فيها لحقن الفيتامينات"وقال محامو عواودة إنه سيمدد صيامه حتى إطلاق سراحه بالكامل.

وطلبت حداد، في التماس، من المحكمة إصدار أمر يطالب الدولة بتوضيح سبب عدم إطلاق سراح عواودة.

ومن جهة أخرى كتب قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية أن "المحكمة ليس لديها مكان للتدخل في قرار إبقائه قيد الاعتقال"، مشيرين إلى وجود مبرر "قوي" لإبقائه رهن الاعتقال الإداري.

وطالبت حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بإطلاق سراح العواودة - إلى جانب الإفراج عن باسم السعدي - في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في إطار عملية "الفجر الصادق" ، دون أن تعلن أن عواودة عضو فيها. وشهد التصعيد الذي استمر ثلاثة أيام إطلاق أكثر من 1000 صاروخ على إسرائيل من قطاع غزة بعد أن استهدفت القدس قواعد الجهاد الإسلامي في القطاع.