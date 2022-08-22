الجيش الإسرائيلي يعتقل ثمانية مطلوبين في الضفة الغربية للاشتباه بقيامهم بعمليات عدائية

كما عمل الجنود في بلدتي عزون وجبع لإلقاء القبض على ثلاثة متهمين آخرين. ولم ترد انباء عن وقوع اصابات.

ذكر المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي في بيان، صباح اليوم الإثنين، أن الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)وشرطة الحدود إسرائيل نفذت عمليات استباقية ووقائية اسفرت عن اعتقال ثمانية مطلوبين على صلة بعمليات عدائية في جميع أنحاء الضفة الغربية.

ووقعت المداهمة في قرى الخضر والعساكرة والعيزرية وشقبا وبرقة بالضفة الغربية وغيرها، وأثناء العملية في مدينة نابلس والبلدات المجاورة، اعتقل الجيش الإسرائيلي أربعة مطلوبين للاشتباه في ضلوعهم في عمليات عدائية..

كما عمل الجيش الإسرائيلي في مخيم طولكرم للاجئين واعتقل مطلوبً. خلال الغارة في طولكرم، حيث تم إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على جنود الجيش الذين ردوا بإطلاق النار ، بحسب بيان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

واضاف البيان ان الجنود عملوا في بلدتي عزون وجبع واعتقلوا ثلاثة متهمين اخرين.ولم ترد انباء عن وقوع اصابات.