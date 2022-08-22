قوات الأمن الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى على الحدود مع لبنان

بحسب قناة 12 الإسرائيلية، فإن "مسؤولي الأمن إسرائيليين يخشون أن يسعى نصر الله لاستفزاز إسرائيل مرة أخرى"

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، أن قوات الأمن الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى على الحدود الشمالية، "خشية أن يسعى نصر الله لاستفزاز إسرائيل مرة أخرى على أمل الحصول على أي تنازلات إسرائيلية قبل توقيع الاتفاق حول الحدود البحرية مع لبنان"

وبحسب قناة 12 الإسرائيلية، فإن "مسؤولي الأمن إسرائيليين يخشون أن يسعى نصر الله لاستفزاز إسرائيل مرة أخرى على أمل الحصول على أي تنازلات إسرائيلية قبل توقيع الاتفاق"، مشيرة إلى أن "الطرفين على وشك التوقيع على اتفاق".

ومن جهته، حذر الرئيس السابق لأجهزة المخابرات الإسرائيلية، عاموس يادلين، من أن "حزب الله أصبح واثقًا جدًا من استفزازاته"، مضيفا أنه "يخاطر بالمبالغة وإثارة صراع مع إسرائيل، على غرار الصراع الذي سبق الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006.".

وفي نفس السياق، أفادت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، نقلا عن مسؤول لبناني لم تذكر إسمه، أن "بيروت ما زالت تنتظر رد إسرائيل على اقتراحها الأخير، لكنها متفائلة بإمكانية إبرام اتفاق الشهر المقبل".

وتشارك إسرائيل ولبنان منذ أكثر من عام في محادثات نادرة، برعاية الولايات المتحدة ، تهدف إلى حل نزاع حول الرواسب البحرية التي يعتقد أنها تحتوي على كميات كبيرة من الغاز الطبيعي.

ويطالب كلا البلدين بحوالي 860 كيلومترًا مربعًا من البحر الأبيض المتوسط، كما أن لبنان يزعم أن "حقل غاز كاريش يتواجد في منطقة متنازع عليها، فيما تؤكد إسرائيل أنه يقع في مياهها الاقتصادية المعترف بها دوليًا".

وعارض حزب الله، بشدة أي تنازلات في المفاوضات مع إسرائيل. كما هدد زعيمها، حسن نصر الله، باستمرار باستهداف المنشآت البحرية الإسرائيلية.

وفي يوليو/تمُّوز، اعترض الجيش الاسرائيلي ثلاث مسيرات تابعة لحزب الله، كانت باتجاه منصة "كاريش" في المياه الاقتصادية لإسرائيل، وتم اعتراضها من قبل مقاتلات وسفينة صواريخ.