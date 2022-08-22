لأول مرة 24 فلسطينيا يسافرون إلى قبرص انطلاقا من إسرائيل عن طريق مطار رامون

المسافرون سيصلون إلى مطار رامون القريب من مدينة ايلات في سفريات منظمة من حاجز ميتار جنوب جبل الخليل

افادت موقع هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "مكان"، أنه سافر لأول مرة 24 فلسطينيا صباح اليوم الإثنين إلى قبرص من اسرائيل مباشرة عن طريق مطار رامون قرب مدينة إيلات وليس عن طريق مطار عمان. "ويدور الحديث عن اطباء وصيادلة وافراد عائلاتهم من بيت لحم والخليل.

واشار ذات المصدر إلى أن المسافرين سيصلون إلى مطار رامون القريب من مدينة ايلات(جنوب إسرائيل) في سفريات منظمة من حاجز ميتار في جنوب جبل الخليل لينضموا إلى باقي المسافرين الإسرائيليين في رحلة لشركة "أركياع".

وقامت شركة "أركيا إيرلاينز" بتشغيل الرحلة الأولى، والتي نقلت 40 من سكان بيت لحم والخليل، أقلعت من مطار رامون في الساعة 11:30 صباحا متجهة إلى لارنكا. ومن المقرر رحلة العودة الجمعة الوشيك. سيخدم الخط أيضًا الإسرائيليين الذين سيجلسون بجانب الركاب الفلسطينيين.

ومن المقرر أيضًا أن تبدأ الرحلات إلى أنطاليا وإسطنبول في تركيا، التي تديرها شركة طيران بيجاسوس وأطلس غلوبال، اعتبارًا من يوم الاثنين، لكن هيئة المطارات الإسرائيلية أعلنت يوم الأحد عن تأجيل تلك الرحلات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أركيا أوز بيرلويتز في بيان: "حتى اليوم ، كان السفر للفلسطينيين في مكان فريد ، وخاصة من مطار رامون ، مجرد حلم. وبالفعل ، تحقق الحلم".

ومن جهته قال المستشار الاستراتيجي لشركة أركيا أمير عاصي ، الذي بادر بالبرنامج ، لصحيفة Israel Hayom اليومية إنه تلقى استفسارات من فلسطينيين في قطاع غزة مهتمين برحلات جوية من المطار.

وكانت سلطة المطارات الاسرائيلية، قد أعلنت في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، أن الفلسطينيين من الضفة الغربية يمكنهم السفر من مطار رامون إلى تركيا، الحديث يدور عن المرة الأولى التي يسمح بها للفلسطينيين من سكان الضفة الغربية السفر إلى الخارج عن طريق إسرائيل. وستبدأ الرحلات الأولى نهاية شهر آب/أغسطس. في البداية سيتم تسيير رحلات فقط الى أنطاليا، وفي تشرين ثاني/سبتمبر ستنظم رحلات إلى إسطنبول.

الرحلات ستقوم بها شركتي Pegasus وأطلس التركيتين واللتين ستستخدمان طائرات ايرباص A321 والتي تستوعب 220 من المسافرين، وستنظم رحلتين أسبوعيتين. العملية ستنفذ من خلال منسق الحكومة الاسرائيلية في الأراضي الفسطينية، بالتنسيق مع المستوى السياسي، وحتى اليوم الفلسطينيون يسافرون الى الخارج عن طريق الأردن، وهذه هي المرة الاولى التي يتاح لهم فيه الأمر من خلال تركيا.

في المقابل، أعلنت سلطة الطيران الإسرائيلية أنه سيبدأ لأول مرة من مطار رامون ستنطلق خطوط طيران جديدة لشركة اركيع الى لارنكا في قبرص وباتومي في جورجيا بمعدل أربع رحلات أسبوعية. وستبدأ الشركة البولندية Enter بتفعيل رحلتين اسبوعيتين الى وارسو وكاتوفيتشي اعتبارًا من 15 أغسطس 2022.